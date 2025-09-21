TRI DRŽAVE DANAS ZVANIČNO PRIZNALE PALESTINU: Izrael će pobesneti, oglasili se premijeri
VELIKA Britanija, Kanada i Australija zvanično su danas priznale Državu Palestinu.
- Kako bismo obnovili nadu za mir Palestinaca i Izraelaca i rešenje o dve države, Ujedinjeno Kraljevstvo danas zvanično priznaje državu Palestinu - rekao je britanski premijer Kir Starmer, preneo je Gardijan.
Starmer je istakao da ''obični ljudi'', i Palestinci i Izraelci, zaslužuju da ponovno izgrade svoje živote. '
- Gotovo dve godine nakon varvaskih napada u oktobru 2023, Hamas i dalje drži taoce i odbija da preda tela preminulih talaca - rekao je Starmer.
Istakao je da priznanje Države Palestine nije ''nagrada'' za Hamas.
- Već smo uveli sankcije Hamasu, a nekim njihovim članovima ćemo uvesti nove sankcije - rekao je Starmer.
On je istakao i da se ''ne može tolerisati'' izgladnjivanje i svakodnevni napadi Izraela na civile u Palestini.
Kanada priznala Palestinu
Kanada je danas zvanično priznala Državu Palestinu, objavljeno je na veb-sajtu kanadskog premijera Marka Karnija.
- Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi svoje partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti i za Državu Palestinu i za Državu Izrael. Kanada to čini kao deo koordinisanih međunarodnih napora da se očuva mogućnost rešenja zasnovanog na dve države - navodi se u saopštenju i ističe da je priznanje usklađeno sa principima samoopredeljenja i osnovnih ljudskih prava u sakladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i politikom Kanade.
U saopštenju se ističe da priznavanje Države Palestine pod rukovodstvom Palestinske uprave osnažuje one koji teže mirnom suživotu i ''kraju Hamasa''.
- Ovo ni na koji način ne legitimiše terorizam, niti je nagrada za njega. Štaviše, to ni na koji način ne ugrožava čvrstu podršku Kanade Državi Izrael, njenom narodu i njihovoj bezbednosti, koja se u rajnjoj liniji može garantovati samo postizanjem sveobuhvatnog rešenja sa dve države - ističe se u saopštenju.
Podseća se da je politika svake kanadske vlade još od 1947. bila da podrži rešenje o dve države, kako bi se došlo do trajnog mira na Bliskom istoku.
Australija priznala Palestinu
Australijski premijer Entoni Albaneze saopštio je da je ta zemlja danas zvanično priznala "nezavisnost i suverenost Države Palestine".
U dokumentu koji je Albaneze objavio na platformi X se navodi da Australija priznaje "legitimne i dugogodišnje težnje naroda Palestine da imaju sopstvenu državu".
U dokumentu se navodi da bi početak takvih mogućnosti predstavljalo "stupanje na snagu primirja u Gazi i oslobađanje talaca", koje od oktobra 2023. godine u zarobljeništvu drži palesttinska militantna grupa Hamas.
Dodaje se da je međunarodna zajednica postavila "jasne zahteve" pred palestinskim vlastima.
- Teroristička organizacija Hamas ne sme imati imati ulogu u Palestini - navodi se, između ostalog, u dokumentu o australijskom priznanju palestinske državnosti.
Odluke ove tri zemlje predstavljaju značajan pritisak na globalnu zajednicu da podrži rešenje koje bi garantovalo miran suživot Izraela i Palestine.
Ove najave dolaze nakon što su i Kanada i Australija ranije ove nedelje najavile svoju nameru da formalno priznaju palestinsku državu na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.
