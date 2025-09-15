"VREME MIRA JE PROŠLO" Američki patriota poslao upozorenje: "Svi su umorni od ovog levičarskog "woke" s***a koje uništava naše zemlje" (VIDEO)

AMERIČKI PATRIOTA podelio je snimak na TikToku u kome je poslao jako bitnu poruku predsedniku Donaldu Trampu naglašavajući da se društvo nalazi na ivici, a istina mora biti rečena.

- Probudio sam se danas sa hiljadama pregleda i lajkova na svom poslednjem videu, pa da nastavimo sa ovim zamahom - hajde da pokušamo da ovaj video stigne do predsednika Trampa.

Gospodine, vi ste položili istu zakletvu kao milioni veterana u ovoj zemlji. U ovoj zemlji ima preko 13 miliona veterana, većina njih su konzervativci. Položili smo istu zakletvu da branimo svoju zemlju od svih neprijatelja, stranih i domaćih. Ovi levičari su naši neprijatelji. Ovo više nije levo protiv desnog. Ovo je dobro protiv zla. Imate, otprilike, još tri godine. Ako pozovete na građanski rat, konzervativni veterani u ovoj zemlji će povratiti našu zemlju od zle levice. Nacista koji su uništili našu zemlju, koji sakate našu decu, koji siluju našu decu, koji maze pedofile... Oni ih više ni ne zovu pedofilima, sada ih zovu "osobe privučene maloletnicima". Ovo je dobro protiv zla, gospodine predsedniče. Mi ćemo vas slediti. Mi ćemo povratiti ovu zemlju, i ono što započnemo odjeknuće širom sveta - Italija, Nemačka, Irska, Francuska, Velika Britanija, Poljska, Mađarska, svi su umorni od ovoga. Svi su umorni od ovog levičarskog "woke" s***a koje uništava naše zemlje.

Mi koristimo reči, oni koriste metke. Gospodine predsedniče, preklinjem vas - pozovite na građanski rat. Pozovite na građanski rat i pustite nas da uradimo svoje. Da idemo od vrata do vrata, ulicu po ulicu i očistimo ovu zemlju. Molim vas, ako gledate ovo i delite isto osećanje, pošaljite ovo Donaldu Trampu, podelite na svoj stranici šta god. Širite ovu poruku, ovo nije šala. Ja sam miroljubiv čpovek. Vreme mira je prošlo. Spreman sam da se borim i spreman sam da umrem. Mi smo svi Čarli Kirk. - rekao je.