POLICIJSKI ČAS ZA "TIK-TOK"? Parlamentarna komisija u Francuskoj ocenila štetnost društvenih mreža

Vlasti u Francuskoj razmišljaju o uvođenju "virtualnog policijskog časa" za najmlađe kategorije stanovništva.

Foto Shutterstock

Skupštinska komisija za psihološki uticaj "Tik-toka" na maloletnike predložila je da se ekrani sistematski gase u 22 sata. Noću se spava, poručili su poslanici.

Komisija je zaključila da je sadržaj koji se na ovaj način nudi većinski štetan. Čak su podneli prestavku sudu zbog izlaganja dece opasnosti.

- "Tik tok" je svesno doveo u opasnost zdravlje i život korisnika. Zato sam odlučio da se obratiom javnom tužiocu u Parizu – kaže predsednik Komisije socijalista Artir Delaport.

Parlamentarni odbor je predložio potpuno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina, dok bi oni od 15 do 18 imali retrikciju od 22 sata do 8 sati izjutra.

- Normalno je da mladi ne mogu da imaju pristup svim aplikacijama tokom cele noći – ističe Delaport.

U izveštaju koji se dugo čekao između ostalog se ističe i da je potrebno nametnuti diversifikaciju sadržaja koje predlažu algoritmi. Čak se za roditelje predlaže i uvođenje delikta digitalnog zapostavljanja dece. Tokom sastavljanja izveštaja konsultovano je 178 stručnjaka, roditelja i mladih, a u obzir je uzeto i 30.000 odgovora iz ankete u okviru građanskog konsultovanja. Zaključke je jednoglasno usvojilo 28 članova komisije.

- Odrasli moraju da budu u stanju da preuzmu kontrolu nad životom najmlađih, ali i nad svojim životima, takođe - ističe poslanica Lor Miler i podnositelj izveštaja za komisiju, dodajući da "postoji život i van telefona."

Anketirani mladi priznaju da koriste telefon tokom predloženog vremena za digitalni policijski čas. Većina roditelja se raduje stavu komisije, ali mnogi ne znaju kako bi u realnim situacijama mogli da primene ovu preporuku i pribojavaju se da je reč samo o teorijskoj raspravi. Mnoga deca znaju kako da "otključaju" zabranu i često se s informatikom bolje snalaze od roditelja.

S druge strane, neki stručnjaci ističu da je to u nekim zemljama već ostvareno, i da to ne znači da se uvodi "diktatura", ako se dobro postave pravila. Reagovao je i "Tik-Tok" koji je "kategorički odbio obmanjujuću prezentaciju parlamentarnog odbora".

NA MREŽI SAMO 40 MINUTA DNEVNO

Neke zemlje su već uvele restrikcije na društvene mreže i "Tik-Tok". Australija je tako prošle godine izglasala zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, a zakon na snagu stupa u decembru. Kazne za platforme mogu da idu i do 50 miliona australijskih dolara. U julu je nova pravila uvela i Velika Britanija u kojima je uvedena striktna kontrola godišta. U Kini, mlađi od 14 godina na društvenim mrežama mogu da provedu najviše 40 minuta dnevno. Norveška namerava da uvede restrikciju za mlađe od 15 godina.