ZAUTAVLJANJE HAOSA: Tramp spreman da angažuje vojsku

Novosti online

12. 09. 2025. u 16:20

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da pošalje Nacionalnu gardu i vojsku u Memfis ako je potrebno kako bi se borio protiv rastućeg kriminala.

ЗАУТАВЉАЊЕ ХАОСА: Трамп спреман да ангажује војску

FOTO: EPA

- Idemo u Memfis i tamo ćemo uspostaviti red, a ako bude potrebno, angažovaćemo Nacionalnu gardu, pa čak i vojsku - rekao je on u intervjuu za Foks njuz. 

Ranije je američka vlada saopštila da planira da se bori protiv kriminala u Nju Orleansu, u Luizijani.

