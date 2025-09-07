Svet

PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

07. 09. 2025. u 11:31

ZEMLjOTRES magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelja, 7. septembra 2025. u 10:48 časova, na području Kamčatke.

ПРИЈАВЉЕН РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 52.4621 i dužine 159.7489.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 47 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

