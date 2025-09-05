ALBANAC SA KiM IZBO PROFESORA U NEMAČKOJ: Novi detalji drame u školi, deca zabarikadirana u učionicima, policija opkolila kompleks (FOTO)
NEMAČKA policija traga za osumnjičenim nakon što je učenik danas nožem izbo nastavnika u školi u gradu Esenu, objavio je u petak list "Bild".
Policija je saopštila da je jedan nastavnik povređen u napadu u stomak i da je operacija u toku. Žrtva je zadobila teške povrede i hitno je prevezena u Univerzitetsku kliniku, gde je u toku priprema za hitnu operaciju. Za sada nije poznato da li je u životnoj opasnosti, prenosi "Bild".
Prema pisanju nemačkog lista, osumnjičeni učenik je Albanac (18) sa tzv. Kosova koji pohađa pomenutu školu. Zasad nije poznato da li je on bio na času kada se dogodio napad ili je ušao u učionicu. Navodno je prišao nastavniku i ubo ga nožem.
Opkoljen školski kompleks, kruži policijski helikopter
Takođe, nije poznato ni da li ima još povređenih.
Prema saopštenju policije, napadač je u bekstvu, a policija pretražuje školu. Veliki broj pripadnika policije je na terenu, uključujući i specijalne jedinice, nakon što je oko 9.30 sati prijavljen incident.
Školski kompleks je potpuno opkoljen, a iznad njega kruži policijski helikopter. Policija je ogradila širi prostor oko škole i uputila apel građanima da ne prilaze toj oblasti.
Đaci prestravljeni, neki i dalje zabarikadirani u učionicama
Pored povređenog nastavnika, drugim osobama se takođe ukazuje medicinska pomoć. Najmanje 10 učenika, piše "Bild", nalazi se u stanju šoka - neki od njih su bili svedoci incidenta, a neki su ukazali pomoć ranjenom nastavniku.
Iako su brojni đaci evakuisani, desetine njih je i dalje u učionicama. Zabarikadirali su se iz straha od novih napada.
Škola se nalazi u obrazovnom parku u severnom delu Esena, a u blizini se nalaze i druge obrazovne ustanove. Policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim učenikom, a dodatne informacije o njegovom identitetu ili motivima napada još nisu saopštene.
(Tanjug, Blic)
