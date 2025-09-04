UKRADENA DVA TANJIRA I VAZA VREDNI 9,5 MILIONA EVRA: Spektakularna pljačka u francuskom gradu Limožu čuvenom po porcelanu

Nepoznati napadači opljačkali su čuveni Muzej porcelana u Limožu.

Foto: Printskrin BFMTV

Odneli su dva tanjira iz 14. i 15. veka i vazu, sve od kineskog porcelana, u ukupnoj vrednosti od čak 9,5 miliona evra. Vrednost je procenjena na osnovu osiguranja ukradenih predmeta.

Tanjiri i vaza su ukradeni usred noći između srede i četvrtka. Izneti su iz vitrina u kojima su bili izloženi. Pljačka se dogodila u 3 sata i 15 minuta. Ističe se da čuvari nisu povređeni. Oni su odmah alarmirali policiju koja je brzo stigla, ali su lopovi već umakli u noći.

Sud u Limožu je pokrenuo istragu. Poverena je službi za organizovani kriminal sudske policije i centralnom nacionalnom birou za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima. Trenutno se vrše tehničke i naučne pretrage koje bi mogle da pomognu u rasvetljavanju spektakularne pljačke. Pregledaju se i video snimci sigurnosnih kamera.

Naglašeno je da se radi o umetninama sa serijskim brojem i koje predstavljaju nacionalni trezor, zbog čega će kradljivcima biti izuzetno teško da ih preprodaju.

Muzej u kome je izvršena krađa sadrži najveću javnu kolekciju predmeta od porcelana iz Limoža, kao i neka od najreprezentativnijih svetskih dela od keramike, od Antike do danas.

