CELA PORODICA BILA U ŽIČARI SMRTI U LISABONU: Trudnica, suprug i dečak prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (FOTO)

NAKON nesreće na čuvenoj žičari Glorija u Lisabonu, u kojoj je prema poslednjim informacijama poginulo 15 ljudi, a 18 osoba je povređeno, lokalne vlasti i zdravstvene ustanove potvrdile su da su među povređenima i dvoje dece.

Deca su prevezena u različite bolnice gde im se ukazuje zdravstvena nega. Srećom, mališani su lakše povređeni.

Majka jedno od povređene dece, koja je trudna, takođe je primljena u Urgentni centar sa lakšim povredama.

MEĐU ŽRTVAMA VOZAČ

Andre Markes je prva identifikovana žrtva ove tragedije. On je upravljao žičarom kada je došlo do nesreće.

Informaciju o njegovoj smrti potvrdio je sindikalni izvor za list "Jornal de Notcias".

On je stradao dok je obavljao svoju dužnost, pokušavajući da kontroliše vozilo u trenutku nesreće.

GRAĐANIN LISABONA: "POSLEDNjIH PUTA SAM SE VOZIO U STRAHU"

Žorž Dionisio (68), stanovnik Lisabona koji se nalazio neposredno ispred kordona policije na mestu nesreće, izjavio je da ga tragedija nije iznenadila.

- Ne želim da budem nepravedan prema nikome, ali poslednjih puta kada sam se vozio žičarom, bilo je u strahu - rekao je Dionisio, koji koristi ovaj vid prevoza već decenijama, nekoliko puta nedeljno.

Dodaje da je imao utisak da su "šine bile u veoma lošem stanju, posebno na krivinama, pri dolasku do stanice Restauradores".

Kaže da su se svi koji su sedeli u vozu "tresli pri svakom prelasku preko spojeva šina", ističući da je žičara, koja datira iz 1885. godine, pokazivala znake ozbiljnog habanja.

Podsetimo, najmanje 15 osoba je stradalo, a 18 je povređeno, među kojima su dvoje dece i trudnica, kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, žičara Glorija, iskliznula iz šina i srušila se, saopštila je portugalska policija.

Oglasila se Ambasada Srbije u Portugaliji, pa otkrili da li među stradalima ima i državljana Srbije.

