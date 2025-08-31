KINA PRIPREMA NEPRIJATNO IZNENAĐENJE ZA ZAPAD? Nosač aviona „Fudžijan“ bi mogao da uđe zvanično u službu na Dan pobede (VIDEO)

NAJNOVIJI i najmoćniji kineski nosač aviona, „Fudžijan“ (Fujian), deplasmana od čak 80.000 tona, mogao bi već u septembru zvanično ući u operativnu upotrebu, što će ukoliko se dogodi, označiti istorijski trenutak za kinesku mornaricu i globalnu ravnotežu snaga.

Prema izveštajima kineske televizije CCTV i listu South China Morning Post, planirano je da ceremonija primopredaje bude održana 3. septembra, na dan kada Kina obeležava 80 godina pobede nad Japanom u Drugom svetskom ratu.

Ova pažljivo odabrana simbolika naglašava poruku Pekinga da se istorija promenila – zemlja koja je nekada bila meta stranih invazija sada raspolaže jednom od najmodernijih pomorskih platformi na svetu.

U izveštaju CCTV-a istaknuto je poređenje sa japanskim oklopnim krstaricama poput „Izuma“ koje su u prošlom veku dominirale kineskim obalama, dok danas, na istim tim vodama, kineska mornarica testira svoju najnapredniju pomorsku silu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOJE MENjAJU PRAVILA IGRE

„Fudžijan“ je prvi kineski nosač aviona koji koristi elektromagnetni katapult (EMALS) – tehnologiju koja je do sada bila dostupna samo američkoj mornarici na nosačima klase „Ford“.

Ovaj sistem omogućava lansiranje težih aviona, češće poletanje i podršku naprednim letelicama, uključujući nevidljive borbene avione pete generacije, dronove i avione za elektronsko ratovanje.

Dugačak oko 316 metara i sa punim deplasmanom od 80.000 tona, „Fudžijan“ je znatno veći i moćniji od prethodnih kineskih nosača, „Liaoninga“ i „Šandonga“. Brod je od juna 2022. prošao više od 117 dana rigoroznih testiranja kroz osam pomorskih tura, što jasno pokazuje njegovu složenost i značaj u budućim mornaričkim operacijama.

kina lansirala prvi lovac katapultom sa nosača aviona fudžijan – novi korak ka paritetu sa mornaricom sad!

STRATEŠKI ZNAČAJ U GLOBALNOJ RAVNOTEŽI MOĆI

Komandni kadar PLA ističe da „Fudžijan“ nije izgrađen samo da bi bio simbol nacionalnog ponosa, već da predstavlja ključnu komponentu kineske strategije projekcije moći u Pacifiku i Indijskom okeanu.

Uz ovaj nosač, Kina sada može da razvija grupe nosača aviona koje mogu da deluju daleko od obala, štite trgovačke rute, kao i da odgovore na prisustvo američkih pomorskih snaga u regionu.

Planirano je da nosač aviona nosi preko 60 letelica, uključujući modernizovane J-15, nove stelt avione J-35, kao i dronove velikog dometa, što mu daje fleksibilnost kakvu do sada kineska mornarica nije imala.

Podsetimo, J-35 je trenutno najmoderniji mornarički borbeni avion u kineskoj vojsci, ali se očekuje da će početkom 2030-ih godina biti zamenjen avionima šeste generacije, koje Kina već uveliko razvija. Time Kina najavljuje da će i u budućnosti ostati lider u vojnoj avijaciji i stelt tehnologiji.

POLITIČKA I VOJNA PORUKA

Ceremonija primopredaje „Fudžijana“ planirana za Dan pobede ima jasnu geopolitičku dimenziju – to je direktna poruka Japanu, ali i Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, da je kineska pomorska moć dostigla novu fazu. Analitičari ističu da Peking time želi da pokaže kako je prošlo vreme kada su strane mornarice diktirale pravila na kineskim obalama.

Kako su naveli vojni zvaničnici PLA, „oprema koja će biti prikazana na paradi nije napravljena za parade, već za rat“, čime se dodatno naglašava vojni značaj događaja.

„FUDžIJAN“ – SIMBOL NOVE ERE

Ovaj nosač aviona predstavlja kvantni skok u kineskoj mornaričkoj strategiji. Sa „Fudžijanom“ u službi, Kina ne samo da proširuje svoju borbenu sposobnost, već i skraćuje tehnološki jaz sa američkom mornaricom, što može ozbiljno da promeni dinamiku moći u Indo-Pacifiku.

Pored vojnog značaja, ovaj brod postaje i simbol kineskog nacionalnog ponosa i tehnološkog uspona, potvrđujući da se Peking sada smatra ravnopravnim akterom u globalnoj pomorskoj politici.

