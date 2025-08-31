MERC PRESEKAO: Zapad ne šalje trupe u Ukrajinu
NIKO na Zapadu trenutno ne razmatra moguće slanje kopnenih trupa u Ukrajinu, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.
- Niko trenutno ne govori o kopnenim trupama u Ukrajini. Prisustvujem svim ovim pregovorima i znam o čemu govorimo - rekao je Merc u intervjuu za televiziju ZDF, odgovarajući na komentar voditelja da su Britanci i Francuzi navodno razgovarali o ovoj temi.
Prema njegovim rečima, trenutno se pre svega razmatraju takozvane bezbednosne garancije za Kijev i one su usmerene pre svega na pružanje podrške ukrajinskim oružanim snagama.
- Razgovaramo o tome da pokušavamo da formulišemo bezbednosne garancije u slučaju primirja. A prioritet broj jedan je podrška ukrajinskoj vojsci kako bi mogla dugoročno da brani zemlju - rekao je Merc.
On je naglasio da je „to apsolutni prioritet“ i da će se sa time početi odmah.
Merc je primetio da se „mnoge stvari mogu uraditi tek kada se uspostavi primirje“.
- To podrazumeva zaključivanje sporazuma sa Rusijom i taj sporazum će, naravno, sadržati uslove obe strane. Sa naše strane, uslov je da Ukrajina mora dugoročno da održi svoju nezavisnost, da dobije pravo da bira saveze i slobodu - istakao je Merc.
„Na tome se radi“, dodao je nemački kancelar i ponovio da „u ovom trenutku niko ne govori o kopnenim trupama u Ukrajini“.
Kancelar je objasnio da je mandat Bundestaga, koji je pomenuo kada je dotakao ovu temu, uvek potreban kada je u pitanju bilo koja misija Bundesvera u inostranstvu.
- Čak i ako bismo odlučili da samo štitimo vazdušni prostor iznad Ukrajine, za to bi nam bio potreban mandat Bundestaga, to je potpuno jasno - ocenio je Merc.
Na pitanje da li se nada postizanju primirja sledeće godine, kancelar je rekao da nije izgubio nadu.
- Ne gubim nadu da ga možemo postići, ali takođe nemam iluzija -zaključio je Merc.
Ranije je agencija Blumberg, pozivajući se na izvore, izvestila da je desetak zemalja spremno da pošalje svoju vojsku u Ukrajinu u okviru mogućeg budućeg mirovnog sporazuma.
(Sputnjik)
