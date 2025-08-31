BIVŠI sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Andrij Parubij, koji je ubijen danas u Lavovu, već nekoliko godina je na poternici ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, saznale su RIA Novosti nakon pregleda policijskih podataka.

Foto Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Ukrajinska policija danas je prijavila ubistvo "poznate javne i političke ličnosti" u pucnjavi. Kasnije su mediji objavili da je reč o bivšem šefu Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i bivšem predsedniku Vrhovne rade Andreju Parubiju, koji je bio umešan u tragediju u Domu sindikata u Odesi 2. maja 2014. godine.

Snimak sa nadzorne kamere zabeležio je čoveka kako sustiže Parubija na trotoaru, nakon čega puca. Odmah nakon toga, čovek sakriva oružje i napušta vidno polje kamere.

Andrij Parubij je rođen 31. januara 1971. godine u Lavovskoj oblasti. Od 27. februara do 7. avgusta 2014. godine obavljao je funkciju sekretara Saveta bezbednosti. Od 14. aprila 2016. do 29. avgusta 2019. godine bio je predsednik Vrhovne rade. Aktivno je učestvovao u državnom udaru 2014. godine.

Foto: Printkrin CBS News

Kako podseća RT, u jednom intervjuu je tvrdio da je Hitler bio "najveći pristalica" demokratije, dok je Rusiju nazivao iskonskim neprijateljem Ukrajine.

Prema podacima u koje je imala uvid RIA Novosti, Parubij je na poternici ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova od novembra 2023. godine. Ruski Istražni komitet je u odsustvu optužio Parubija za zločine u Donbasu 2014. godine, u kojima je poginulo i povređeno 1.200 ljudi.

U Odesi su, nakon državnog udara u Ukrajini 2014. godine, aktivisti "antimajdana" postavili šatorski kamp na Kulikovom polju u znak protesta. Popodne 2. maja izbili su sukobi u blizini Grečkog trga između aktivista "antimajdana" sa jedne strane i fudbalskih navijača iz Harkova i Odese i učesnika "Evromajdana" sa druge. Tuča je završena uništenjem šatorskog kampa, nakon čega su pristalice državnog udara i nacionalisti zapalili Dom sindikata, gde su se sklonili predstavnici "antimajdana".

U tragediji tog dana je poginulo 48 ljudi, a povređeno više od 250.

Nacionalisti su dokrajčili ljude koji su skočili iz zapaljenog Doma sindikata u Odesi 2. maja 2014. godine, rekao je za RIA Novosti, na 11. godišnjicu tragedije, Igor Nemodrug, antimajdanski aktivista koji je bio svedok tragedije.

Evropski sud za ljudska prava proglasio je Ukrajinu krivom za neuspeh u sprečavanju nasilja. Presuda glasi da vlasti nisu učinile ono što se od njih moglo očekivati da spreče i zaustave nasilje i da nisu blagovremeno preduzele mere za spasavanje ljudi zahvaćenih požarom.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, izjavila je, povodom 10. godišnjice tragedije u Odesi, da se istraga kijevskog režima povodom tih događaja pretvorila u farsu, ali je Moskva uverena da će pravedna odmazda pre ili kasnije stići počinioce i nalogodavce zločina.

Foto Tanjug/AP

Izaslanik specijalne misije Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik smatra da je ubistvo Parubija deo čišćenja političkog prostora, koje sprovodi okruženje Vladimira Zelenskog.

Andrej Parubij je, prema rečima Mirošnika, imao ulogu u zakonodavnom uspostavljanju neonacizma u Ukrajini.

Krajem 2019. godine, bivši borac ukrajinske specijalne jedinice "Berkut" Pavlo Abroskin izjavio je za RIA Novosti da smatra Andrija Parubija, koji je obavljao neformalnu funkciju "komandanta Majdana" tokom nemira i državnog udara u Ukrajini 2013-2014. godine, krivim za smrt civila na Trgu nezavisnosti u Kijevu.

Prema Abroskinu, bivši poslanik Vrhovne rade Serhij Pašinski, bivši sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Aleksandar Turčinov i bivši poslanik, lider nacionalističke stranke "Svoboda" Oleg Tjagnibok takođe su krivi za pucnjavu na demonstrante.

Godine 2018, pripadnica Oružanih snaga Ukrajine, tada poslanica Vrhovne rade, Nađa Savčenko, izjavila je da su demonstranti na Majdanu imali oružje koje je korišćeno uz znanje organizatora protesta, a snajperiste koji su otvorili vatru na demonstrante iz hotela Ukrajina pratio je Andrej Parubij.

(rt.rs)

