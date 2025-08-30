TOTALNA RATNA UZBUNA U VENECUELI: Američki ratni brod ušao u Panamski kanal, kreće ka Karibima (FOTO)
Američki ratni brod "Lejk Eri" ušao je u Panamski kanal i kreće se prema Karibima, stiže još brodova, dok se Venecuela sprema za odbranu zemlje.
Američka raketna krstarica USS Lejk Eri viđena je kako u petak uveče prolazi kroz Panamski kanal iz Pacifika ka Karibima, nakon što je administracija Donalda Trampa rasporedila ratne brodove u blizini obale Venecuele, preneo je France24.
Preporučujemo
ZAPADNI MEDIJI: Tramp predložio da Kina učestvuje u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu
29. 08. 2025. u 22:30
PORTUGALSKI PREDSEDNIK: Tramp se ponaša kao ruski agent
29. 08. 2025. u 21:45
"TO JE DIREKTNA PRETNjA BEZBEDNOSTI" Zaharova o najnovijem američkom potezu
29. 08. 2025. u 18:47
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)