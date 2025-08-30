Svet

TOTALNA RATNA UZBUNA U VENECUELI: Američki ratni brod ušao u Panamski kanal, kreće ka Karibima (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

30. 08. 2025. u 08:12

Američki ratni brod "Lejk Eri" ušao je u Panamski kanal i kreće se prema Karibima, stiže još brodova, dok se Venecuela sprema za odbranu zemlje.

Foto: Profimedia

Američka raketna krstarica USS Lejk Eri viđena je kako u petak uveče prolazi kroz Panamski kanal iz Pacifika ka Karibima, nakon što je administracija Donalda Trampa rasporedila ratne brodove u blizini obale Venecuele, preneo je France24.

