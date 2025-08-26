MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Sada je red na Moskvu. Ako ruski predsednik ozbiljno želi da okonča ubijanje, onda će prihvatiti ponudu. Ako ruska strana ne preduzme ovaj korak, onda će biti potreban još veći pritisak - rekao je Merc nakon sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Berlinu, prenosi Špigel.

On je napomenuo da EU radi na uvođenju novog paketa sankcija Rusiji.

- Američki predsednik Donald Tramp , koji je Putinu dao rok od dve nedelje pre deset dana, nije isključio dalje kaznene tarife. Ako se takav sastanak ne održi, kako je dogovoreno između Trampa i Putina, onda je lopta ponovo u našem dvorištu. Mislim na Evropljane i Amerikance - rekao je Merc.

Kako je naveo, trilateralni sastanak Trampa, Putina i Zelenskog bi bio "sledeći logičan korak".

Merc je napomenuo da je sa premijerom Kanade razgovarao i o bezbednosnim garancijama dve države NATO-a .

- To su bezbednosne garancije koje pre svega moraju da imaju za cilj da omoguće ukrajinskoj vojsci da brani zemlju na duži rok - naglasio je Merc.

Komentarišući mogućnost stacioniranja zapadnih kopnenih trupa u Ukrajini, on je naglasio da "sva dalja pitanja mogu da se postave tek nakon mirovnog sporazuma".

Kanadski premijer je rekao da je sa Mercom razgovarao o tome koje dodatne sankcije bi mogle da budu uvedene protiv Rusije, ako je potrebno.

- Putin mora da sedne za pregovarački sto kako bi se okončalo besmisleno ubijanje za koje je odgovoran - upozorio je Karni. On je dodao da je Kanada takođe sankcionisala ruske kompanije i najavila dalju vojnu podršku Ukrajini.

(Tanjug)