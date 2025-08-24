Svet

STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Gužva na izlazu iz BiH, posebno prema Hrvatskoj

Novosti online

24. 08. 2025. u 19:00

POJAČAN je intenzitet saobraćaja na većini graničnih prelaza u BiH, posebno sa Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

СТАЊЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА: Гужва на излазу из БиХ, посебно према Хрватској

Foto D. Pozderović

Najduža čekanja su na izlazu iz BiH na prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Izačić, Velika Kladuša, Svilaj, Doljani i Bijača.

Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

(SRNA)

