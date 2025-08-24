STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Gužva na izlazu iz BiH, posebno prema Hrvatskoj
POJAČAN je intenzitet saobraćaja na većini graničnih prelaza u BiH, posebno sa Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Najduža čekanja su na izlazu iz BiH na prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Izačić, Velika Kladuša, Svilaj, Doljani i Bijača.
Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
(SRNA)
