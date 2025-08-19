Svet

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

U SAOBRAĆAJNO nesreći u Avganistanu poginula je 71 osoba kada se autobus koji je prevozio deportovane migrante u Kabul sudario sa kamionom i motociklom, saopštili su zvaničnici.

МЕЂУ ЖРТВАМА 17-ОРО ДЕЦЕ: Више од 70 погинулих у тешкој саобраћајној несрећи аутобуса, камиона и мотоцикла у Авганистану

Među žrtvama je 17 dece, izjavio je portparol pokrajinske vlade Ahmadulah Mutaki, prenosi Rojters.

Sudar, nakon kojeg se autobus zapalio, dogodio se u pokrajini Herat na zapadu Avganistana.

(Tanjug)

