TRAMP SE UKLJUČIO UŽIVO NA TV ZBOG VAŽNE VESTI O UKRAJINI! Neće slati vojsku, ali su druge zemlje voljne, nada se da će Putin da "bude dobar"

Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 15:14

REAKCIJE nakon sastanka Zelenskog i evropskih lidera sa Trampom u Beloj kući, najava razgovora ukrajinskog predsednika i Putina.

Foto: Profimedia

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski i evropski lideri održali su sastanke s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, a danas se nastavljaju njihovi napori na okončanju rata u Ukrajini.

Tramp je kazao da je zvao ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi organizovao sastanak šefa Kremlja sa Zelenskim.

