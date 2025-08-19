TRAMP SE UKLJUČIO UŽIVO NA TV ZBOG VAŽNE VESTI O UKRAJINI! Neće slati vojsku, ali su druge zemlje voljne, nada se da će Putin da "bude dobar"

REAKCIJE nakon sastanka Zelenskog i evropskih lidera sa Trampom u Beloj kući, najava razgovora ukrajinskog predsednika i Putina.

Foto: Profimedia

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski i evropski lideri održali su sastanke s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, a danas se nastavljaju njihovi napori na okončanju rata u Ukrajini.

Tramp je kazao da je zvao ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi organizovao sastanak šefa Kremlja sa Zelenskim.

(Kurir.rs)