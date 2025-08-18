"CILJ BLOKADERA POTPUNO ZAUSTAVLJANJE SRBIJE" Brnabić jasna: Sačuvaćemo zemlju od najgorih

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su blokaderi poslednjih dana pokazali da im je cilj nasilno preuzimanje vlasti i potpuno zaustavljanje Srbije i istakla da će se država boriti da od najgorih sačuva Srbiju i njen ustavni poredak.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Brnabić je rekla da su blokaderi na protestima u proteklih nekoliko dana na najbolji način pokazali kako bi izgledala ''blokaderska Srbija'' u kojoj, kako je navela, ne bi bilo mesta ne samo za članove i simpatizere Srpske napredne stranke (SNS), već za sve koji drugačije misle.

- To bi bila jedna fašistička diktatura u kojoj oni koji se ne slažu sa blokaderima ne bi imali pravo na rad, kretanje ni na postojanje niti na političko delovanje - istakla je Brnabić za TV Pink.

Dodala je da je bila važna jučerašnja pres konferencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića na kojoj je, kako kaže, ispunio svoju predsedničku obavezu i upoznao sve građane o tome da su ciljevi blokadera nasilna smena vlasti i društveno-politička destabilizacija i šta se dalje može očekivati.

- Karte su sve otvorene, na stolu, a u svakom slučaju borićemo se dalje da sačuvamo Srbiju, da je sačuvamo od najgorih i da sačuvamo njen ustavni poredak, to je ono što je važno - naglasila je Brnabić.

Ona je kazala da je sinoćni skup blokadera u Nišu propao jer građani ne žele da učestvuju u toj vrsti nasilja i ne žele da baštine fašističku, nacističku i ustašku ideologiju u kojoj je odgovor na sve mržnja, a ne predlog i plan za nešto što bi bolje ili drugačije uradili.

- Oni to nemaju. Oni su došli do toga da je sledeće što će uraditi da će nekoga ubiti. Sve ostalo su uradili - zabranili su slobodu kretanja, uništili su nam školstvo za koje će biti potrebne godine da se oporavi, a kada ste uništili školstvo, praktično ste uništili jednu zemlju - navela je Brnabić.

Dodala je da su blokaderi počeli da idu po kućama da prete neistomišljenicima i njihovim porodicama, uključujući i decu, da pale prostorije političkih stranaka što, kako je ukazala, niko nije radio osim nacista u Nemačkoj 30-ih godina prošlog veka.

- Onda su krenuli sa namerom da zapale žive ljude i to prvo u prostorijama SNS u Novom Sadu, nakon toga u Valjevu, ali u prostorijama koje su bile u stambenoj zgradi, gde i neki drugi ljudi žive, ali to nije važno za njih, oni su kolateralna šteta - rekla je Brnabić i dodala da je tragedija u Novom Sadu sprečena profesionalnom reakcijom pripadnika "Kobri".

Komentarišući napade blokadera na pojedine novinarske ekipe na protestima, Brnabić je rekla da su ti novinari radili svoj posao u užasno teškim okolnostima i informisali građane o tome šta se dešava na ulicama i da ni u jednom trenutku nisu iznosili političke stavove za razliku od, kako je rekla, novinara N1, Nova S i ostalih Šolakovi grupa za pritisak koji govore da na protestima nema incidenata ''osim što pola sata pale prostorije SNS''.

- Zamislite da je to profesionalni standard. To bi bila blokaderska Srbija. To bi bila zemlja u kojoj ne bi bilo mesta za najmanje za 2, 3 miliona ljudi koji su glasali za Vučića da bude predsednik. To su sve za njih 'ćaciji'. I oni bi bili što pobijeni, što u zatvoru, što proterani, što u nekim radnim logorima koje nam takođe obećavaju - rekla je Brnabić.

Ukazala je da meta nisu samo članovi SNS, već i simpatizeri te stranke i dodala da je u Valjevu zapaljen kafić čoveka koji je u gradu poznat kao simpatizer SNS.

- Dakle, nikome ne bi oprostili. A onda kada vidite napade na porodice, vi znate da tu njihovu osvetu ne bi izbegle ni uže ni šire porodice. Nije bitno za koga su te porodice, nije bitno da li su to deca od tri, pet ili sedam godina, ne bi u njihovoj blokaderskoj Srbiji bilo mesta ni za koga. Blokaderska Srbija nije Srbija za sve nas, već samo za njih i one za koje oni smatraju da su uz njih - rekla je Brnabić.

(Tanjug)

