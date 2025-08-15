Svet

OGLASIO SE LAVROV NAKON ŠTO JE STIGAO U ENKORIDŽ: Evo šta je poručio ruski šef diplomatije uoči sastanka Putina i Trampa

RUSIJA će imati jasan i razumljiv stav na predstojećem samitu na Aljasci, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP

- Nikada ništa ne planiramo unapred. Znamo da imamo argumente, jasan, razumljiv stav. Iznećemo ga - rekao je ruski ministar, odgovarajući na pitanje novinara da proceni verovatnoću uspeha predstojećeg sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Interfaks.

On je rekao i da je "mnogo  već urađeno tokom poseta specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa" koji je u ime predsednika Trampa razgovarao sa Putinom u Moskvi.

- Nadam se da ćemo nastaviti ovaj koristan razgovor - rekao je Lavrov, koji je deo ruske delegacije na Aljasci, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Novinari na Aljasci snimili su ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u sivoj dukserici sa natpisom "SSSR" vidljivim ispod crnog prsluka.

Snimak Lavrova kako hoda od svog automobila do hotela u Enkoridžu objavljen je na Telegram kanalu.

Samit Putina i Trampa će se održati u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.     

Centralna tema sastanka biće rešavanje ukrajinske krize, rekao je ranije pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

(Tanjug)

