ZAPLENJENO 1,3 TONE KOKAINA: Procenjena vrednost do 40 miliona evra

Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 20:03

POLICIJA u gradu Bordo na jugozapadu Francuske zaplenili su 1,345 tonu kokaina skrivenu u tovaru kamiona, saopštile su danas lokalne vlasti.

Foto: Goran Čvorović

Zaplena je izvedena 10. avgusta, kada je kamion koji je dolazio iz Španije zaustavljen na autoputu A63 nedaleko od Bordoa, prenosi Figaro.

Ispod tovara, istražitelji su pronašli 1,345 tonu kokaina raspoređenu u desetine džakova sakrivenih u drvenim kutijama.

Istraga je, kako navodi Figaro, počela početkom jula, kada je Odsek za istraživanje u Bordou primio poverljive informacije da se kamion koristi za transport narkotika između Španije i Francuske.

Procena tržišne vrednosti zaplenjene droge kreće se između 30 i 40 miliona evra, ukoliko bi bila prodata na crnom tržištu, saopštila je pukovnica Kristel Tarol, šefica Nacionalne jedinice za istragu (UNI) francuske žandarmerije.

Vozač kamiona, 36-godišnji Španac, uhapšen je i optužen za uvoz, posedovanje, transport i prodaju narkotika u okviru organizovane kriminalne grupe, kao i za članstvo u kriminalnoj organizaciji.

-Ova zaplena, jedna od najvećih u departmanu Žironda ukazuje na zabrinjavajući razvoj puta za uvoz kokaina u Evropu kroz jug Španije i Portugala, rekao je tužilac Reno Godeul.

(Tanjug)

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce

NOVA islamistička prelazna vlada Sirije želi povratak ruskih vojnih policijskih patrola u južnim oblastima zemlje, sa ciljem da obuzda rastuće izraelske vojne operacije u tom regionu, prenosi list Kommersant pozivajući se na učesnika sastanka održanog početkom avgusta u Moskvi između sirijskog ministra spoljnih poslova Asaada al-Šaibanija i predstavnika sirijske dijaspore.

14. 08. 2025. u 22:22

