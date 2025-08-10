RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"

RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.

U sred žestokih borbi, predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se naredne sedmice sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci kako bi pokušao da okonča sukob. Tramp je nagovestio da bi mirovni sporazum mogao da podrazumeva „određenu razmenu teritorija“, što je signal da bi SAD mogle da se priključe Rusiji u vršenju pritiska na Ukrajinu da trajno ustupi deo svoje zemlje.

I dok Kremlj pokušava da iskoristi pregovore kako bi obezbedio teritoriju koju nije uspeo da osvoji na bojnom polju, ruske snage nastavljaju sa ofanzivom, računajući da, bez obzira na diplomatske manevre, mogu pobediti u dugotrajnom ratu iscrpljivanja u kojem imaju brojčanu i vojnu nadmoć.

Bitka za Pokrovsk

Iako je pretrpela velike gubitke, Rusija već više od godinu dana koncentriše svoje snage na grad Pokrovsk u istočnoj Ukrajini, postepeno se približavajući. Krajem prošlog meseca, prvi put nekoliko ruskih vojnika ušlo je u grad, prema tvrdnjama ukrajinskih trupa. Postavljali su zasede i napadali konvoje vozila pre nego što su locirani, a u tim akcijama ubijeno je najmanje četvoro ljudi, izjavio je štabni narednik Oleksandr Kanivec, komandant minobacačke baterije ukrajinske 68. lovačke brigade.

Updated map showing Russian advances north of Pokrovsk and in the Serebryansky forest. According to the map, the grey zone is only a little over 8 kilometers to Dobropillia.https://t.co/8y0hHCI1Tq https://t.co/Nw1iwwQTGw pic.twitter.com/zHEzd8G1ON — Rob Lee (@RALee85) August 10, 2025

Od tada su napadi malih ruskih grupa, potpomognutih dronovima, intenzivirani.

- Naše operacije čišćenja se nastavljaju, kao i njihovi upadi u grad - rekao je narednik Kanivec. Zauzimanje Pokrovska omogućilo bi ruskim trupama da pojačaju napade na preostale gradove u Donbasu koji čine okosnicu ukrajinske odbrane na istoku.

Moskva je u borbi za Pokrovsk rasporedilla oko 110.000 vojnika, napadajući iz više pravaca.

- Ovo je vojska sposobna da zauzme srednje veliku evropsku državu - rekao je Viktor Tregubov, ukrajinski vojni portparol. General Oleksandr Sirski, vrhovni ukrajinski komandant, potvrdio je da Rusija konstantno povećava broj svojih snaga u Ukrajini, apelujući da i Kijev mora pojačati sopstvene napore u mobilizaciji.

Promenjena ratna linija

Borbe se vode duž cele linije fronta – od reke Dnjepar i Harkova na severu, do Časiv Jara u srcu Donbasa i Zaporožja na jugu. Ipak, letnje bitke se znatno razlikuju od onih sa početka rata, pa čak i od prošle godine. Koordinisani napadi oklopnih kolona između rovovskih linija postali su retki.

Ukrajinske snage sada deluju u malim timovima koji se kriju u utvrđenjima ili podrumima, nadgledajući minirana polja pod stalnim nadzorom dronova.

- Linije više nisu nizovi rovova, već mreža malih odbrambenih položaja koji služe kao predstraže, dok se veliki deo borbi vodi dronovima i artiljerijom - objasnio je Majkl Kofman, viši saradnik u Carnegie Endowment for International Peace.

Iako karte prikazuju jasne linije fronta, u stvarnosti obe strane često prodiru jedna u drugu na ogromnim prostorima. Rusi se uglavnom kreću u malim pešadijskim grupama, ponekad na motociklima ili bagijima, često zaobilazeći ukrajinske položaje umesto direktnog sukoba.

Valerij Zalužni, bivši vrhovni ukrajinski komandant i sadašnji ambasador u Velikoj Britaniji, direktno je opisao novu realnost:

- Sada je ratna linija uglavnom osmišljena tako da ljudi tamo budu ubijeni - rekao je u nedavnom intervjuu.

Očaj na prvoj liniji

Ova mračna slika vidljiva je u podzemnim komandnim centrima, gde se gubici beleže na tablama. Kapetan Dmitro Filatov, zadužen za deonicu fronta dugu pet kilometara, danonoćno prati devet video-prenosa sa dronova. Jednog jutra, njegov tim je uočio usamljenog ruskog vojnika.

„Eno ga Rus! Tamo!“, povikao je Filatov, naredivši napad. Međutim, vojnik je nestao pre nego što je dron stigao. Kapetan je frustrirano spustio telefon. Dan ranije, šestorica njegovih vojnika su poginula. Bili su opkoljeni i borili se pet dana pre nego što su savladani. „Da li sam znao da je to veliki rizik? Da. Da li sam oklevao? Ne“, rekao je.

Dok Rusija nastavlja sa napadima, ukrajinske snage bi ponovo mogle biti primorane na težak izbor – odlučiti kada je cena držanja položaja veća od cene povlačenja. Iza Pokrovska već su izgrađene snažne odbrambene linije, dok se sam grad neprestano razara.

Kapetan Filatov ističe da nema vremena za razmišljanje o diplomatiji.

- Borili smo se toliko dugo da se oslanjamo samo na sebe, ne na predsednike, bogove ili pregovore - rekao je.

Na pitanje da li njegovi vojnici održavaju nadu, pogledao je jednog vojnika u prolazu: „Vasile, imaš li nade?“ Vojnik se nasmejao i odgovorio: „Nemam.“