TRAMP ISMEJAO DANSKU VOJSKU: Sigurno dobijamo Grenland - cilj osvajanja veći od SAD?

KOPENHAGEN je najavio planove za jačanje svog vojnog prisustva na ostrvu, istovremeno podsećajući Vašington „koliko je ta zemlja dobar saveznik“.

FOTO: Profimedia/Novosti Ilustracija

Tramp: Preuzimanje Grenlanda ima veze sa slobodom sveta

- Danska nije u stanju da adekvatno zaštiti svoju strateški važnu teritoriju Grenlanda - tvrdi američki predsednik Donald Tramp.

Obraćajući se novinarima na avionu Air Force One u subotu, Tramp je izgleda ismevao danski plan da poveća svoje vojno prisustvo na arktičkom ostrvu.

Odbio da isključi upotrebu vojne sile

Tramp je prvi put izneo ideju o kupovini Grenlanda tokom svog prvog mandata i oživeo ideju nakon pobede na predsedničkim izborima 5. novembra. Američki predsednik je govorio o značaju Grenlanda za nacionalnu bezbednost SAD, odbijajući da isključi upotrebu vojnu silu da je dobije.

Danska je odlučno odbacila svaku sugestiju da bi Grenland mogao biti prodat.

Tramp je izjavio - Verujem da ćemo Grenland dobiti, jer to zaista ima veze sa slobodom sveta. To nema nikakve veze sa Sjedinjenim Državama, osim što smo mi ti koji možemo da obezbedimo slobodu. [Danska] ne može.

Foto Tanjug/AP/Emil Stach

"Stavili su dve pseće zamke i misle da je to zaštita"

- Pre dve nedelje su tamo stavili dve pseće sanke, mislili su da je to zaštita - rekao je on, a citira Financial Times. Tramp je očigledno mislio na najavu danskog ministra odbrane Troels Lund Poulsena ranije ovog meseca.

On je rekao da Kopenhagen planira da svojim trenutnim snagama od 75 pripadnika, četiri broda i osmatračkog aviona, doda dva inspekcijska broda, dve bespilotne letelice i dve patrole sa psećim zapregama.

FOTO: Profimedia

Frederiksen ponovila: Grenland nije na prodaju

Frederiksen je takođe ponovila da Grenland nije na prodaju, a njegovo stanovništvo ima isključivo pravo da određuje njegovu budućnost.

"Užasan" telefonski razgovor

Prema izveštaju Financial Times-a u petak, pozivajući se na nekoliko anonimnih evropskih zvaničnika, američki predsednik i danski premijer imali su „užasan“ telefonski razgovor ranije ovog meseca.

Tramp je navodno bio "veoma čvrst" u pogledu svoje namere da kupi Grenland, preteći Danskoj carinama ako nastavi da se opire njegovoj ponudi. Rečeno je da je konfrontacijski ton telefonskog razgovora „prestrašio“ zvaničnike u Kopenhagenu, nateravši ih da shvate da su Trampove namere „ozbiljne“.

(RT)