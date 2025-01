NEMAC POSTAVIO SVETSKI REKORD – ŽIVEO 120 DANA POD VODOM: Nesumnjivo jedan od najekstravagantnijih postignuća (FOTO)

NEMAČKI inženjer za vazduhoplovstvo proslavio je u petak postavljanje svetskog rekorda za najduži život pod vodom bez smanjenja pritiska - 120 dana u potopljenoj kapsuli kod obale Paname.

Rudiger Koh (59), izašao je iz svoje kuće od 30 kvadratnih metara (320 kvadratnih stopa) ispod mora u prisustvu sudije Ginisove knjige rekorda Suzane Rejes. Ona je potvrdila da je Koh oborio rekord koji je ranije držao Amerikanac Džozef Dituri, koji je proveo 100 dana živeći u podvodnoj kući u laguni na Floridi.



- Bila je to sjajna avantura i sada je gotovo, zapravo postoji osećaj žaljenja. Mnogo sam uživao u vremenu koje sam proveo ovde - rekao je Koh za AFP nakon što je napustio kapsulu 11 metara (36 stopa) ispod mora - rekao je Koh.

- Lepo je kada se stvari smire i padne mrak, a more zasija - rekao je on o pogledu kroz prozore.

- To je nemoguće opisati, to morate sami da doživite - dodao je on.



Kohova kapsula je imala većinu zamki modernog života: krevet, toalet, TV, kompjuter i internet - čak i bicikl za vežbanje.

Smešten na nekih 15 minuta vožnje čamcem od obale severne Paname, bio je pričvršćen za drugu komoru koja se nalazila iznad talasa pomoću cevi sa uskim spiralnim stepeništem, pružajući put dole za hranu i posetioce, uključujući doktora.

Solarni paneli na površini davali su struju. Postojao je rezervni generator, ali nije bilo tuša.

Koh je rekao novinaru AFP-a koji ga je posetio na polovini njegovog poduhvata da se nada da će to promeniti način na koji razmišljamo o ljudskom životu - i gde možemo da se nastanimo, čak i za stalno.

- Ono što pokušavamo da uradimo je da dokažemo da su mora zapravo održivo okruženje za ljudsku ekspanziju - rekao je on.

Četiri kamere su snimile njegove pokrete u kapsuli - snimajući njegov svakodnevni život, nadgledajući njegovo mentalno zdravlje i pružajući dokaz da nikada nije izašao na površinu.

- Trebali su nam svedoci koji su nadgledali i verifikovali 24 sata dnevno više od 120 dana - rekao je Rejes za AFP.

Rekord je „nesumnjivo jedan od najekstravagantnijih“ i zahteva „mnogo rada“, dodala je ona.

Poštovalac Kapetana Nema u "Dvadeset hiljada milja pod morem" Žila Verna, Koh je držao kopiju klasika naučne fantastike iz 19. veka na svom noćnom ormariću ispod talasa.

