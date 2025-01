"NATO NEĆE PRETVORITI BALTIČKO MORE U SVOJE UNUTRAŠNJE JEZERO" Gruško: Rusija će učiniti sve kako bi zaštitila svoje interese

NATO neće pretvoriti Baltičko more u svoje „unutrašnje jezero“, Rusija će učiniti sve kako bi zaštitila svoje interese, izjavio je zamenik šefa diplomatije Ruske Federacije Aleksandar Gruško.

- Korišćenje termina kao što je`kontrola` predstavlja još jedan dokaz da NATO mašta o tome da pretvori Baltičko more u svoje unutrašnje jezero, kao što to vole da kažu pred svojom publikom. Međutim, to se neće dogoditi iz više razloga. Jedan od glavnih razloga je što to Rusija neće dozvoliti. Učinićemo sve kako bismo zaštitili svoje interese - rekao je on.

Takođe je rekao i da Rusija pomno prati za svim koracima NATO i planove tog vojnog bloka.

- Ti planovi nemaju nikakvu perspektivu. Mi želimo da Baltičko more bude more saradnje, preko kog se realizuje trgovina, gde su vekovima prolazile trgovinske rute - rekao je on.

Govoreći o konkretnim merama Rusije, Gruško je rekao da će one biti razmotrene u odnosu na aktivnosti koje će preduzimati NATO u akvatoriji Baltičkog mora.

Pritom, dodao je ruski diplomata, 10 brodova, koje je NATO poslao u okviru operacije „Baltička straža“, teško da će moći da preuzmu kontrolu nad celokupnom akvatorijom, ali će Rusija svakako pratiti „retoriku neprijatelja Moskve“.

