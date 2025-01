BAJDEN OSTAVIO TAJNO PISMO TRAMPU: Aktuelni predsednik Amerike ostao potpuno zatečen

BIVŠI predsednik Džo Bajden poželeo je predsedniku Donaldu Trampu "sve najbolje u naredne četiri godine" u pismu koje je ostavio na predsedničkom stolu u Ovalnom kabinetu, preneo je u sredu Foks njuz.

Foto: Tanjug/AP

Tramp je u utorak uveče rekao da je otvorio pismo i nazvao ga "veoma lepim".

- U suštini, to je bilo pomalo inspirativno pismo, znate? Uradi dobar posao. Važno, veoma važno, koliko je posao važan. Ali možda, mislim da je to bilo lepo pismo, mislim da bih trebao da pustim ljude da ga vide, jer je to bilo pozitivno za njega - rekao je Tramp novinarima u utorak uveče.

Pročitano naglas na Fok Njuz-u u sredu ujutru, pismo je naslovljeno sa „Dragi predsedniče Tramp” i ima dva pasusa.

- Dok napuštam ovu važnu službu, želim vama i vašoj porodici sve najbolje u naredne četiri godine. Američki narod – i ljudi širom sveta – očekuju od ove kuće stabilnost u neizbežnim olujama istorije, a moja molitva je da u narednim godinama budu vreme prosperiteta, mira i milosti za našu naciju - napisao je Bajden.

Završio je molitvom: „Neka vas Bog blagoslovi i vodi kao što je blagoslovio i vodio našu voljenu zemlju od našeg osnivanja.

Činilo se da je Tramp otkrio pismo koje mu je Bajden ostavio u ponedeljak uveče u Ovalnom kabinetu kada je razgovarao sa novinarima.

Kada su ga pitali da li je našao pismo, Tramp je otvorio fioku stola i našao ga, očigledno prvi put. Bio je u maloj beloj koverti na kojoj je na prednjoj strani bilo ispisano „47“ i podvučeno.

- Mogle su proći godine pre nego što smo pronašli ovu stvar. Vau, hvala - rekao je Tramp.

(abcnews)