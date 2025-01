STEPINAC NEĆE BITI PROGLAŠEN ZA SVECA: "Novosti" saznaju - Vatikan ne razmišlja o kanonizaciji kardinala NDH

KONTROVERZNI kardinal iz vremena ustaške tvorevine - Nezavisne Države Hrvatske (NDH) Alojzije Stepinac neće biti proglašen za sveca.

Foto Profimedija, Muzej genocida, Dokumentacija „Novosti“ i „Borbe“ i Vikipedija...

Potvrđeno je ovo "Novostima" u Vatikanu, uz napomenu da niko pri Svetoj stolici, a najmanje papa Franja, više ne razmišlja o Stepincu na taj način.

U poslednje vreme nema ni u Hrvatskoj mnogo signala prema Vatikanu da papa ubrza proceduru oko kanonizacije, a dokaz da je Vatikan od Stepinca praktično digao ruke je nedavno evharijstijsko slavlje kada su preneseni njegovi zemni ostaci iz katedrale u Bogoslužni prostor na Kaptolu. Iako su se okupili najviši hrvatski crkveni velikodostojnici, među kojima i sadašnji zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i njegov prethodnik kardinal Josip Bozanić, u medijima je ovaj događaj minimiziran.

- Odustali su, čini se u Hrvatskoj i oni najuporniji, svesni da papa Franja ne podnosi pritiske i da godinama ima isti stav oko Stepinca, a to je da treba do najsitnijeg detalja istražiti njegovu ulogu za vreme NDH. To nije gotovo, a teško je reći i kada će biti - kaže za "Novosti" visokopozicionirani sveštenik u Vatikanu.

Za to vreme naučnici iz regiona, ali i celog sveta, dolaze u Vatikan kako bi istražili arhive koji bi mogli dodatno da rasvetle šta se događalo u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj prvih godina Drugog svetskog rata.

- To je dug postupak, treba detaljno pretražiti mnogobrojne dokumente koje čuva vatikanski arhiv. Vidi se to i kod istraživanja uloge ratnog pape Pija XII i proći će dosta vremena do zaključka šta su činili i papa Pije i Stepinac - kaže naš sagovornik.



Naslednik - Italijan? U VATIKANU se sve više nagađa ko bi mogao da bude naslednik pape Franje, koji je juče u svojoj rezidenciji pao i povredio desnu nadlakticu. U opticaju su mnogobrojna imena, a dobri poznavaoci prilika u Vatikanu navode da će na sledećoj konklavi učestvovati veliki broj kardinala koje je papa imenovao, pa se očekuje da će njegov naslednik nastaviti Franjin kurs. Sve je prisutnije i uverenje da će ponovo doći na red neko od italijanskih kardinala.

- A, eventualna kanonizacija Stepinca svakako bi dovela do znatnog pogoršanja i Sveta stolica je toga svesna. Nije tajna da je papa Franja želeo da poseti Srbiju i da su oko toga preduzeti određeni koraci.

Hoće li do posete doći nemoguće je sada reći, ali je, navodi ovaj sveštenik, sigurno da sadašnji poglavar Rimokatoličke crkve i njegovi saradnici ne žele da kanonizacija Stepinca pokvari sve ono što je dobro urađeno u odnosima dve crkve.