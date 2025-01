SOVJETSKI AGENT RADIO KOD ELIZABETE: Britanska služba deset godina krila od kraljice ko je bio član njenog domaćinstva

BRITANSKOJ kraljici Elizabeti Drugoj, koja je preminula 2022, skoro 10 godina saradnici nisu rekli da je član kraljevskog domaćinstva Entoni Blant priznao da je sovjetski dvostruki agent, otkrivaju podaci iz otpečaćenih bezbednosnih dosijea.

Foto: AP

Dokumenti MI5 pokazuju da je britanska služba pažljivo čuvala informacije koje je Blant, istoričar umetnosti i deo čuvenog špijunskog lanca "kembrička petorka", priznao u aprilu 1964, sa zapisima koji ukazuju da je kraljica obaveštena tek 1973. godine, izvestio je "Gardijan".

Kako je preneo britanski dnevnik, vlada Edvarda Hita je zatražila da monarhov privatni sekretar Martin Čarteris obavesti kraljicu Elizabetu zbog straha za Blantovo zdravlje i mogućeg negativnog publiciteta ukoliko bi njegova priznanja i imunitet od krivičnog gonjenja postali poznati nakon njegove smrti. Čarteris je izvestio da je ona ovu vest primila mirno i bez iznenađenja jer se setila da je Blant i ranije bio pod sumnjom zbog drugih slučajeva.

- Očigledno joj je neko nešto pomenuo početkom pedesetih godina - primetio je tadašnji generalni direktor MI5 Majkl Henli u martu 1973.

Henli je pozvao Palatu četiri meseca pre da prekine veze sa Blantom, koji je ostao na toj funkciji i čak je proglašen vitezom nakon njegovog priznanja da je špijunirao za Ruse dok je bio na poziciji višeg oficira MI5, pošto je regrutovan kao don Kembridža tridesetih godina prošlog veka.

- Samo Čarteris i njegov zamenik Filip Mur znaju za to u palati - pisao je Henli u novembru 1972. - Čarteris je mislio da kraljica ne zna i nije video nikakvu korist da joj to sada kaže, jer bi to samo povećalo njene brige. Čarteris je potvrdio da kraljica uopšte nije bila oduševljena Blantom i da ga je retko viđala.

Regrutovani još na Kembridžu BLANT, koji je umro 1983, bio je jedan od članove "kembričke petorke" zajedno sa Kimom Filbijem, Donaldom Maklejnom, Gajem Berdžesom i Džonom Kernkrosom, koje su Rusi regrutovali dok su bili na studijama na Kembridžu ili posle njih tokom tridesetih i koji su došli do visokih pozicija u britanskim obaveštajnim službama Forin ofisu i Vajtholu. Blant je bio pod sumnjom MI5 i ispitivan je 11 puta od odlaska Berdžesa i Maklejna u Rusiju 1951. godine.