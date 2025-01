SALIVEN POZVAO TRAMPOV TIM: Fokusirajte se na kibernetičke pretnje iz Kine

SAVETNIK za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Džejk Saliven izjavio je danas da će se Kina suočiti sa teškim posledicama ako pokrene sajber napad u SAD, a da bi odvraćanje od takvog poteza trebalo da bude prioritet za dolazeću administraciju novoizabranog predsednika Donalda Trampa.

-Poslali smo jasnu poruku kineskim liderima da će, ako to urade, ako zaista izvedu fizički destruktivni sajber napad u Sjedinjenim Američkim Državama, doći do ozbiljnih posledica. Moraćemo da nastavimo da odvraćamo Kinu od toga jer smo videli da imaju stav kao da bi to mogli da urade u budućnosti. To je nešto na čemu će novi tim morati da nastavi da radi interno, rekao je Saliven za Blumberg.

Ovo upozorenje usledilo je nakon niza napada kineskih hakera na američke agencije i kompanije, uključujući kompjutere visokih zvaničnika američkog Ministarstva finansija.

Pre toga, američki zvaničnici su okrivili Kinu za niz drugih špijunskih kampanja, uključujući onu usmerenu na američke telekomunikacione kompanije.

Saliven je rekao da su nedavni napadi "dramatični po svom obimu i obimu i da ih treba shvatiti smrtno ozbiljno".

(Tanjug)

