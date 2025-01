MASK I VAJDELOVA SPASAVAJU NEMAČKU? Američki milijarder i koliderka AfD razgovarali o energetici, Hitleru i smislu života

AMERIČKI milijarder, najbogatiji čovek na svetu, Ilon Mask, otišao je korak dalje u podršci desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD), razgovarajući na engleskom, uživo, sa koliderkom ove stranke, Alis Vajdel, čitava 74 minuta o energetici, Hitleru, Marsu, ali i smislu života. Mask je ponovio svoju tvrdnju da "samo AfD može spasiti Nemačku".

Foto: Printskrin X

Hvaleći ovu partiju na sva usta, Mask je tokom čitavog razgovora ime svoje sagovornice pogrešno izgovarao kao "Videl". Razgovor je uživo pratilo oko 200.000 ljudi, ali je broj počeo da opada pred kraj, kad je Mask iznosio svoje planove za istraživanje svemira. Svoje mešanje u nemačku unutrašnju politiku on je pokušao da opravda navodeći značajne investicije u zemlji, posebno veliku fabriku svoje kompanije "Tesla", nedaleko od Berlina.

Vajdelova je uzvratila podršku novoizabranom predsedniku SAD Donaldu Trampu i njegovom timu čiji je Mask član, na šta je njen sagovornik izrazio uverenje da bi Tramp brzo okončao sukobe u Ukrajini i Gazi. Pod pritiskom da objasni kakvim merama bi se to omogućilo, Mask je delovao pomalo uznemireno. "Da budemo jasni, ovo je na predsedniku Trampu. On je glavnokomandujući ... ne želim da govorim u njegovo ime ...ali je potrebno snažno vođstvo u SAD da bi se to ostvarilo."

Pristup božanstvu MILIJARDER Ilon Mask, opsednut naučnom fantastikom, rekao je da ima pristup božanstvu zasnovan na fizici. Kako je dodao, egzistencijalnu krizu koju je doživeo sa 12 godina, rešio je čitajući roman Daglasa Adamsa "Autostoperski vodič kroz galaksiju", koji ga je naveo na zaključak da "treba da proširimo obim i skalu svesti, da bismo bolje znali koja pitanja da postavimo o odgovorima univerzuma". Trebalo bi, dodao je, da "činimo stvari koje vode većem razumevanju univerzuma." Mediji komentarišu da "ostaje da se vidi da li će plan AfD o deportaciji hiljada migranata dovesti do većeg razumevanja univerzuma kojem Mask teži".

Ističući da je AfD konzervativna stranka, Vajdelova je ocenila da je nepravedno okarakterisana kao ekstremistička, što je Mask - koji je ranije socijaldemokratskog kancelara Olafa Šolca nazvao budalom - odlučno odbacio. Potom je izjavila da je Hitler bio komunista, zapravo, "antisemitski socijalista", a u jednom trenutku upitala je Maska da li veruje u Boga, na šta je ovaj odgovorio da je "otvoren za tu ideju, dok pokušava da razume univerzum što je više moguće".

AfD, koja se takođe protivi vojnoj pomoći Berlina Ukrajini, trenutno je na drugom mestu u anketama u Nemačkoj, posle konzervativnih demohrišćana za kojima sa 21,5 odsto popularnosti, zaostaje 11 procenata, uoči prevremenih izbora, 23. februara. Teško, međutim, da će preuzeti vlast, jer druge stranke, za sada, ne žele da sarađuju sa njom. Uprkos tome, Mask je pohvalio Vajdelovu kao "vodećeg kandidata za lidera Nemačke".

Mediji komentarišu da su se sagovornici slagali oko svega i svačega, a do manjeg neslaganja, došlo je kad je Mask rekao da veruje u prednosti obnovljivih izvora energije, iako, poput Vajdelove, tvrdi da Nemačka treba ponovo da otvori nuklearne elektrane.

Politički analitičari sumnjaju da je Vajdelova ostavila dobar utisak.Događaj se, rekao je Higelman, nije mogao porediti s Trampovim gostovanjem u podkastu Džoa Rogana tokom američke predizborne kampanje. Tada je republikanski kandidat delovao opuštenije nego ikada i tri sata je ćaskao, dopirući do najširih masa. Vajdelova je, s druge strane, imala poteškoća da uhvati taj američki stil opuštenog razgovora, smatra Higelman.

S druge strane, Vajdelova bi razgovor ipak mogla da smatra uspešnim. Po Filipu Adorfu, politikologu s Univerziteta u Bonu, njen glavni cilj ionako nije bio da se obrati nemačkoj publici, već ljudima u SAD, posebno desničarima bliskim centrima moći u Vašingtonu.

- Mislim da je ovo bio pokušaj da se puste pipci prema SAD i uspostavi kontakt sa članovima Trampove administracije, možda da bi se sarađivalo, ili barem bilo viđeno kao partner u Evropi - rekao je Adorf. - Vajdelova je, ipak, u velikoj meri uspela da predstavi AfD kao umerenu stranku koja samo zastupa ono za šta su su se ranijih decenija zalagale stranke desnog centra.

Marsovci NA pitanje kad bi mogao da bude spreman za ljudske ekspedicije na Mars, Ilon Mask je odgovorio da očekuje da će, za dve godine, poslati na tu planetu svemirske brodove bez posade, a za četiri i sa posadom. Cilj mu je, kako je rekao, da "Marsovci budu u stanju da spasu zemljane kada dođe do vanrednog stanja, baš kao što je Amerika spasla Evropu u Drugom svetskom ratu".

Uoči razgovora Evropska komisija, poručila je da će pažljivo razmotriti da li je diskusija možda prekršila Zakon o digitalnim uslugama (DSA). Grupa za pritisak Lobikontrol, koja se zalaže za veću transparentnost u evropskoj politici, posebno ispituje da li je diskusija prekršila nemačku regulativu o finansiranju kampanja, sugerišući da bi se to moglo posmatrati kao politička reklama.

Nemačka federalna mrežna agencija saopštila je da će nadgledati da li se bilo kojim algoritmima na platformi Iks manipuliše pre, tokom, ili posle diskusije i da će sve relevantne informacije proslediti DSA.