BRUKA TOKOM POŽARA: Velika sramota u Los Anđelesu - usledila hapšenja

NAJMANjE 20 ljudi uhapšeno je u okrugu Los Anđelesa zbog pljačke tokom šumskih požara koji besne u toj oblasti, rekla je članica nadzornog odbora okruga Los Anđeles Ketrin Barger.

Foto Shutterstock

Ona je pljačkaše nazvala "oportunistima".

- Nećemo dozvoliti da se ovo i dalje dešava. Neću stajati po strani i dozvoliti da se traumatično iskustvo dodatno pogorša - rekla je ona na konferenciji za novinare, prenosi Si-En-En.

- Vlasti rade na uspostavljanju policijskog časa u oblastima oko požara Palisejds i Iton kako bi sprečile pljačku - rekao je šerif okruga Los Anđeles Robert Luna.

On je naveo da se detalji razrađuju, ali da se nada da bi policijski čas od 18 do 6 sati mogao biti uveden do večeras.

- To je neprihvatljivo ponašanje - rekao je Luna.

(Tanjug)

