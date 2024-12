CEO PROTEST JE PO UDŽBENIKU CIA: Vučić - Pokušavaju opozicionari da studentski pokret nazovu protestom kako bi se okoristili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji “Četvrtkom u 21” RTS gde je govorio o najaktuelnijim temama.

- Slobodan Antonić i Ćirjaković su napisali dva najbolja teksta koja sam pročitao.

Govoreći o natpisima koji su na protestima napisani ćirilicom kaže da se neko toga dosetio, te pita a šta su parole. Kaže da se na protestima radi na depersonalizaciji i da nisu radi da govore ni za jednu televiziju.

- Nisu radi da govore ni razgovaraju ni sa kim, jer ako bi razgovarali sa mnom bili bi izdajnici, ako bi razgovarali sa nekim drugim vi morate da vidite ko je taj sa kim razgovaraju - kaže Vučić.

On objašnjava da je sve po principu iz blokadne kuharice koja dolazi iz Hrvatske a koja podrazumeva punu depersonalizaciju.

- Uvezali su i Vojvodinu kao svoju temu, kao što vidite od Ješića i drugih, svi oni govore. Studenti ne govore ni o čemu, u tome i jeste snaga toga. Uči se to kako se to radi. Piše to u onoj blokadnoj kuharici iz Hrvatske. Potpuna depersonalizacija, ništa ne govorite, zahtevi dovoljno razvučeni da niko i ne shvata šta su zahtevi. Ja nisam srećan kada neko gazi srpsku zastavu a pripada istim tim, kada ih zloupotrebljavaju političari. Pokušali su opozicioni političari umesto studentskog pokreta da to nazovu protestima, pa kažu da podržavaju proteste, ne bi li rekli podržavaju opoziciju. Hajde da budemo sasvim fer i da kažemo zašto je Antonić u pravu, i ne samo oko korišćenja različitih ljudi koji ispadnu korisni idioti o čemu je govorio Ćirjaković, misleći na Lompara i mnoge druge... - istakao je Vučić.

Podsetio je da je on izašao da pozdravi studente, a na pitanje da li ga boli što neće da razgovaraju sa njim kaže ne i da je on racionalan čovek.

- Ja znam šta je trik politički. To piše u udžbenicima, ja sam to pročitao odavno. Svi oni koji su išli na školovanje u Garmiš-Partenkirhen, svi naši agenti, koji su postali agenti raznih stranih službi, e tamo ima političko bezbednosna skakaonica, bar je bila. E tamo odete i tamo dovedu svoje agente i tamo ih obučavaju i ne samo Nemci nego i CIA. Dakle, da razumete to je sve ok, ali to sa 97 odsto studenata nema veze, to ima veze sa opozicionim, NVO i nekim predvodnicima protesta. Da vidimo šta mi šta nama pokazuje sve i zašto su Antonić i Ćirjaković upravu. Ko je podržao sve proteste? Jel ih podržao otvoreno Aljbin Kurti? Da li su svi hrvatski mediji i svi hrvatski političari zdušno stali na stranu protesta uz brutalnu kampanju? Jesu. Da li su to učinili svi političari iz Sarajeva, od Konakovića do ovog imbecila iz Bugojna, Heleza koji je nagluplji od svih ministara koji su ikad bili na prostoru bivše Jugoslavije? Dakle, Sarajevo, Zagreb, Priština. Milo Đukanović, njegov fakultet i njegovi studenti podržali proteste - istakao je predsednik.- Uzmite pročitajte tekst Željka Ivanovića, poznatog po svojoj ogoljenoj antisrpskoj ideologiji, a tamo piše Vučiću poslušaj ove što protestuju, povuci se. Ja mislim a ništa više od ovoga ne treba da dodam.