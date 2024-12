PUTIN O ZAVRŠETKU SUKOBA U UKRAJINI TOKOM 2025: Ja verujem u Boga, a Bog je uz nas!

RUSIJA nema ništa protiv da se pregovori sa Ukrajinom odvijaju u Slovačkoj, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Premijer Slovačke Robert Fico je tokom našeg susreta uglavnom govorio o mirnom rešenju za sukob u Ukrajini, rekao je Putin.

ČLANSTVO UKRAJINE U NATO I BAJDEN

Ruski predsednik je otkrio da mu je američki predsednik Džozef Bajden još 2021. godine tokom razgovora predložio da se odloži prijem Ukrajine u NATO.

„Znam da je o tome govorio još 2021. godine aktuelni američki predsednik Bajden, to nije nikakva tajna. Predložio mi je upravo to – odložiti članstvo Ukrajine u NATO na 10-15 godina, jer još nije spremna“, rekao je Putin novinarima na molbu da prokomentariše to što u timu novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa govore da bi ukrajinski sukob mogao da bude zamrznut pod uslovom odlaganja stupanja Kijeva u NATA na 10-20 godina.

O ZAVRŠETKU SUKOBA U UKRAJINI

Ruski lider je takođe dodao da Rusija teži završetku ukrajinskog sukoba, a ne zamrzavanju.

On je naglasio da će Moskva nastaviti da ostvaruje sve ciljeve u okviru Specijalne vojne operacije u 2025. godini.

-To je zadatak br.1. Rusija će uvek ostvarivati uspehe na liniji razdvajanja, poručio je Putin.

Kako je rekao, on se svaki dan informiše o situaciji na frontu i danonoćno dobija informacije.

Upitan o mogućnosti da se sukob završi 2025. godine Putin je poručio:

"Ja verujem u Boga, a Bog je uz nas."

Predsednik Putin razgovarao je sa ruskim novinarima nakon neformalnog samita Zajednice Nezavisnih Država (ZND) i sastanka Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog saveta u Lenjingradskoj oblasti.

Lideri država SNG razgovarali su u četvrtak o razvoju saradnje i planovima za budućnost.

Najpre je održan sastanak u užem, a kasnije i u proširenom formatu. Političari su razgovarali o aktuelnim pitanjima delovanja Evroazijskog ekonomskog saveza, planovima za dalje produbljivanje integracionih procesa i razvoju jedinstvenog tržišta Saveza.

(sputnikportal.rs)

