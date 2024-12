"PLATIĆETE VISOKU CENU" Orban: Zapad ne prihvata novu realnost u sukobu u Ukrajini

ZAPAD, koji ne prihvata novu realnost u sukobu u Ukrajini, potpuno greši i zato će platiti visoku cenu, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Profimedia

Po njegovim rečima, u SAD će na vlast doći predsednik koji je spreman da se bori za duhovnu i civilizacijsku budućnost Zapada na strani patriota i to će u potpunosti promeniti zapadni svet.

- Ja već mentalno živim u toj novoj realnosti, mađarska vlada je već tamo… A u Briselu su i dalje u staroj realnosti koja je bila pre velikih promena. Oni govore da sve može da se radi kako se radilo i do sada. To je totalna zabluda. Platiće za to visoku cenu - rekao je Orban za televiziju M1.

Pre pola godine, kada je Mađarska preuzela predsedavanje u EU, bilo je neprihvatljivo da se govori o miru o Ukrajini, dodao je Orban.

- To je bilo kao da prizivate đavola. U julu 2024. godine govoriti o miru u Evropi značilo je da diskreditujete sebe. Ali mi nismo odustali, preuzeli smo na sebe rizik tog procesa, stalno smo govorili o miru i nakon pola godine smo postigli da danas svi govore o miru - rekao je Orban za televiziju M1.

Kako je dodao, to je ranije bila zabranjena tema i zabranjeni politički cilj, ali se konačno o tome može govoriti.

- Ja sam predložio božićni prekid vatre. Ukrajina iz nekih misterioznih razloga još nije spremna, ali Božić još nije stigao, mi se ne predajemo - poručio je Orban.

Zelenski se prošle nedelje naljutio na Orbana zbog njegovog telefonskog poziva Putinu tokom kojeg su razgovarali o mogućnosti uspostavljanja „dugoročnog i održivog“ mira u Evropi. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da je mađarska strana tražila od Kijeva telefonski razgovor Orbana i Zelenskog, ali je „nekulturno odbijena“.

Zelenski je ponovo pokušao da ponizi mađarskog premijera, rekavši da mu neće dozvoliti da bude posrednik u pregovorima za rešavanje sukoba u Ukrajini.

(Sputnjik)

