MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas u Njujorku da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poslednjih dana pokrenuo "ružnu kampanju" protiv Mađarske na međunarodnoj sceni, ali da "ne treba nasedati na njegove provokacije".

Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Mađarske, Sijarto je pre početka sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da se stav mađarske Vlade pokazao ispravnim tokom proteklih hiljadu dana rata u Ukrajini - da rat nema rešenje na bojnom polju i da su pregovori jedini način da se reši oružani sukob, prenela je MTI.

Sijarto je rekao da je za žaljenje što su "američke demokrate i zapadnoevropski liberali pokrenuli ogorčen napad u poslednjem pokušaju" da osujete napore za mir budućeg predsednika SAD Donalda Trampa.

- Krajnje je vreme da zapadnoevropski lideri shvate da je Donald Tramp ozbiljna osoba...On je tokom svoje predsedničke kampanje jasno stavio do znanja da ima interes da brzo uspostavi mir i to se mora shvatiti ozbiljno - rekao je Sijarto.

Nakon što Tramp preuzme dužnost, stavovi o migraciji će se promeniti širom sveta, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova. Sijarto je naveo i da je "politička osveta propale američke demokratske administracije" što proširenje mađarske nuklearne elektrane u Paksu nije izuzeto od sankcija ruskoj Gasprombanci, ali da nema razloga za zabrinutost.

On je kazao da je odlazeća američka administracija nedavnim jednostranim koracima otežala snabdevanje energijom za ceo region, kao i da su sankcije protiv Gasprombanke dovele do teške situacije za one zemlje koje "predstavljaju konzervativnu, patriotsku, nacionalnu politiku, a njihova politika se mnogo više poklapa sa budućim predsednikom SAD".

