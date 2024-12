MORALESA "JURI" ZATVOR: Zbog navodne veze sa maloletnicom optužen bivši predsednik Bolivije

ZBOG navodne veze sa maloletnicom, tužioci su izdali nalog za hapšenje bivšeg predsednika Bolivije Eva Moralesa (65). On, međutim, tvrdi da je ta optužba "strategija za blokiranje njegove predsedničke kandidature za izbore iduće godine, kao i da je žrtva brutalnog pravosudnog rata" koji je organizovao aktuelni predsednik Luis Arse.

U postu na društvenim mrežama, Morales optužuje Arsa, svog bivšeg saveznika koji mu je postao ogorčeni rival, da "se upustio u "zakone protiv njega kako bi ga izručio Sjedinjenim Državama kao "ratni trofej".

Javni tužilac Bolivije, otkrio je da je nalog za Moralesovo hapšenje aktivan od oktobra i da važi šest meseci. Optužen je za navodnu trgovinu ljudima, uključujući devojčicu (15) sa kojom je navodno dobio dete 2016. godine. Tužilac je rekao da nalog tek treba da bude sproveden i da postoji rizik po živote policajaca, jer je Morales, kako je naveo, "pod zaštitom uzgajivača koke u ruralnom regionu Kočabamba".

Morales je bio predsednik Bolivije od 2006. do 2019. godine kao prvi domorodački šef države. Tokom njegovog mandata, došlo do ekonomskog preporoda i pada siromaštva. On se 2019. godine kandidovao za treći uzastopni mandat, što je bilo suprotno Ustavu, pa su izbili protesti. Pod pritiskom vojske, Morales je, potom, podneo ostavku i pobegao iz zemlje. Iako je Vrhovni sud Bolivije presudio da ne može da se kandiduje na predsedničkim izborima u avgustu 2025. godine, on ne odustaje od kandidature.

Morales je 27. oktobra ove godine izjavio da je preživeo pokušaj atentata u blizini vojnog garnizona u Vili Tunari, nakon napada oružjem na njegovo vozilo, pri čemu je povređen njegov vozač. Tvrdi da mu je metak za dlaku promašio glavu. Zamenik ministra bezbednosti Roberto Rio je tada negirao da je pokrenuo policijsku operaciju protiv bivšeg predsednika.