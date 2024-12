PORUKA ruskog predsednika Vladimira Putina o dešavanjima u Istočnom Mediteranu i Siriji procenjuje se kao značajna.

- Pojava raketnog sistema Orešnik u arsenalu Rusije svodi na minimum potrebu za upotrebom nuklearnog oružja - izjavio je Vladimir Putin na sednici Saveta za razvoj civilnog društva i ljudskih prava.

- Generalno, sada treba da unapredimo ne nuklearnu doktrinu, već raketu Orešnik, jer, ako pogledate, dovoljan broj ovih modernih oružanih sistema nas praktično dovodi do tačke gde nuklearno oružje skoro nije potrebno - objasnio je ruski predsednik.

Putin je nedavno izjavio da će se Rusija fokusirati na masovnu proizvodnju ovog novog hipersoničnog balističkog projektila, koji leti hipersoničnom brzinom i ne može biti presretnut.

Ciljanje Istočnog Mediterana ovim novim raketnim sistemom srednjeg dometa između ostalog, verovatno doprinose bezbednosti ruskih baza u Siriji.

Ova raketa poseduje šest bojevih glava, pri čemu svaka nosi još šest podmunicija, i dostiže maksimalnu brzinu od 11 Maha (tj. 11 puta veću od brzine zvuka). Smatra se da protivotrov od Orešnik projektila ne postoji, a raketa takođe može nositi nuklearne bojeve glave.

Lukašenko najavio pripreme za postavljanje sistema “Orešnik” u Belorusiji

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko potvrdio je da se na teritoriji republike već nalazi nekoliko desetina nuklearnih bojevih glava, kao i da postoje planovi za postavljanje ruskih raketnih sistema “Orešnik”.

Ove izjave dao je tokom radne posete Borisovu, u Minskoj oblasti. Prema njegovim rečima, ovo oružje će postati ključni element odbrane zemlje i odgovor na jačanje naoružanja susednih država.

Lukašenko je istakao da se komponente lansirne platforme za “Orešnik” već razvijaju u Belorusiji.

- Kod "Orešnika" cela lansirna platforma je beloruska, osim same rakete. Spremni smo da pomognemo u razvoju raketnih tehnologija, kao što je to bio slučaj sa nuklearnom elektranom, ali ćemo lansirnu platformu proizvesti sami — time se bavi MZKT - izjavio je on.

Predsednik je naglasio da republika nikada ne bi mogla samostalno da razvije tako složen raketni sistem.

- Ovo je moćno oružje. Stvaranje od nule zahtevalo bi ogromna sredstva, tehnologije i decenije rada. Zahvaljujući saradnji sa Rusijom, možemo da se zaštitimo brže i efikasnije - dodao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, kompleksi “Orešnik” će se pojaviti u Belorusiji 2025. godine.

Trenutno se razmatraju opcije za njihovo postavljanje: u igri je oko 30 lokacija, uključujući bivše položaje strateških nuklearnih raketa. Lukašenko je naglasio da će rakete za “Orešnik” biti obezbeđene iz Rusije besplatno, dok je lansiranje sistema planirano za drugu polovinu sledeće godine.

Odluka o postavljanju raketnih sistema i nuklearnih bojevih glava izazvala je burne reakcije u međunarodnoj zajednici. Međutim, Lukašenko je ove mere nazvao neophodnim i istakao da su one odgovor na postavljanje raketa srednjeg dometa u susednim evropskim državama. Predsednik se nada da će nova naoružanja imati odvraćajući efekat.

- Pre nego što nam priđu sa tenkovima ili raketama, dobro će razmisliti. Odgovor će biti ozbiljan, jer protiv ovog oružja nema protivmera - rekao je Lukašenko.

Ipak, postoje zabrinutosti da postupci Belorusije i Rusije u oblasti naoružanja značajno povećavaju tenzije u Evropi. U svetlu promena u geopolitičkom okruženju, pitanje naoružanja postaje ključni faktor u definisanju buduće strategije odnosa između Zapada i Istoka. U tom kontekstu, postoji mogućnost da SAD, osećajući pretnju, postave nuklearno oružje u Poljskoj, pa čak i u Ukrajini.

Nova vlast Sirije neće prekidati odnose s Rusijom i Belorusijom, smatra Lukašenko

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izrazio je uverenje da novo rukovodstvo Sirije, formirano nakon promene vlasti, neće prekinuti odnose s Minskom i Moskvom.

U svojoj izjavi naglasio je da će pragmatični razlozi naterati sirijsko rukovodstvo da očuva ravnotežu u spoljnoj politici kako bi izbeglo zaoštravanje odnosa s ključnim igračima.

- Nisu budale. Oslanjaće se na dva krila. Zapad ostaje sila, i sukob sa njim nema smisla za Sirijce. Ali ni s nama neće prekidati odnose. Ako se to dogodi, to znači da su to uradili Amerikanci ili Zapad - rekao je Lukašenko, dodajući da situacija zahteva dodatno vreme za analizu.

Eksperti ocenjuju izjavu beloruskog lidera kao pokušaj da se istakne kontinuirani uticaj Moskve i Minska u Siriji. Uprkos dolasku opozicionih snaga na vlast, Rusija i Belorusija zadržavaju ekonomske i političke interese u regionu. Konkretno, reč je o dugoročnim sporazumima o vojnoj i ekonomskoj saradnji, koji su ključni element stabilnosti bilateralnih odnosa.

