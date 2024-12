ADMIRAL DŽON KIRBI: Otvoreno pitanje ko rukovodi Sirijom, udari na ISIS uspešni

PORTPAROL Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi danas je izjavio da prvi izveštaji ukazuju da su američki udari na ciljeve Islamske države u Siriji bili uspešni, kao i da je otvoreno pitanje ko rukovodi tom zemljom, dan nakon pada diktature predsednika Bašara al Asada.

Foto Tanjug/AP

Prema njegovim rečima, udari na legitimne ciljeve ISIS su bili vrlo uspešni i dodatno su oslabili njihove kapacitete, a ostaje da se vidi da li će biti nastavljeni i danas, preneo je Si-En-En.

Kirbi je dodao da ne može da govori o bilo kakvim direktnim komunikacijama između SAD i pobunjeničke grupe Hajat Tahrir al Šam (HTS) koju je američka strana označila kao terorističku organizaciju, ali da Vašington razgovara sa vlastima u regionu koje mogu da prenesu poruku svim pobunjeničkim grupama.

Na pitanje koliko SAD veruju lideru pobunjenika HTS, on je kazao da se ne radi o rečima, već o delima.

Govoreći o tome ko sada upravlja Sirijom, Kirbi je kazao da misli da tamošnji akteri sada nastoje da to utvrde između sebe, ali da to ostaje otvoreno pitanje i da to daje razlog za zabrinutost.

Foto: EPA

-Sada smo ovde u periodu neizvesnosti, tako da ćemo raditi na svim procesima na kojima možemo” zaključio je Kirbi.

Sirijske pobunjeničke grupe saopštile su u , nakon navoda da su zauzele Damask, da će nastojati da ostvare saradnju sa "prijateljskim narodima" u cilju postizanja stabilnosti i bezbednosti.

-Oslobođena Sirija nastoji da produbi veze sa svim bratskim i prijateljskim narodima na osnovu uzajamnog poštovanja i interesa. Nastojacemo da igramo konstruktivnu ulogu u regionu i svetu kako bismo postigli bezbednost i stabilnost, navodi se u saopštenju.

Lider glavne sirijske opozicione grupe u inostranstvu Hadi al Bahra, rekao je za Al Džaziru da će se sastati sa arapskim i evropskim zemljama, kao i predstavnicima UN, kako bi se postigao dogovor o narednoj fazi za Siriju.

Ruski državni mediji preneli su da su Asad i njegova porodica dobili azil u Rusiji.

Moskva je prethodno saopštila da je Asad napustio zemlju posle pregovora sa pobunjenicima i da je naložio miran prenos vlasti.

Sirijski pobunjenici su u brzoj ofanzivi od kraja novembra zauzeli više ključnih gradova u Siriji, uključujući Alep, Hamu i Homs.

(Tanjug)

