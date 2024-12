"U SVETU POSTOJE SAMO DVA LIDERA JA I PUTIN" Erdogan: Poštuje i bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera

TURSKI predsednik je takođe rekao da poštuje bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao je da sada u svetu postoje samo dva prava lidera, a to su on i ruski predsednik Vladimir Putin.

- Sada u svetu postoje samo dva (iskusna) lidera. To smo ja i Vladimir Putin. Ne govorim ovo zato što sam jedan od njih. Ali ja sam na funkciji 22 godine, skoro koliko i g. Ostalih nema i želimo da se nastavi sa politikom u Nemačkoj - rekao je on.

Takođe je rekao da poštuje bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera.

- Njegov stepen poštovanja prema nama je bio potpuno drugačiji i on je zaista bio dobar vođa. Na primer, tokom Ramazana (što znači večera tokom muslimanskog svetog meseca Ramazana) nije pio pivo za našim stolom. Poštovanje, naš dijalog sa Šrederom se nastavlja do sada i on čak povremeno posećuje Tursku - rekao je turski lider.

