DA LI UKRAJINA ZAPOČINJE MOBILIZACIJU ŽENA?: Ukrajinski parlament preduzeo prve korake - "Bez žena će se haos u vojsci teško rešiti"

UKRAJINSKI parlament Vrhovna Rada poduzeo je prve korake prema mobilizaciji žena u rat s Rusijom, izjavio je ukrajinski zastupnik Dmitro Razumkov.

Razumkov je rekao kako zakon br. 12076, usvojen 3. decembra, sadrži odredbu koja omogućava ženama koje zadovoljavaju zdravstvene i kriterijume za uzrast da se prijave za vojnu službu kao rezeve i prođu osnovnu vojnu obuku, izvestio je ukrajinski portal Strana News.

Razumkov je pozvao na uklanjanje te odredbe pre drugog čitanja zakona.

Ako se usvoji, ova promena mogla bi značajno da utiče na stanje u ukrajinskoj vojsci i da omogući ženama da budu regrutovane za učestvovanje u ratu. Prema predloženim izmenama Zakona o vojnoj obavezi i vojnoj službi, žene koje žele da služe u ukrajinskoj vojsci mogu da budu regrutovane i uvrštene u registar rezervnih vojnika.

Međutim, deo predloga izazvao je kritike, uključujući i od Glavne naučno-stručne uprave Vrhovne Rade, koja je istakla kako je "neprikladno registrovati žene kao rezerve neposredno pre početka osnovne vojne obuke", prenosi Index.

Žene se mogu prijaviti, ali ne postoji obavezna mobilizacija

Prema trenutnom ukrajinskom zakonu, u vojsku se regrutuju muškarci stariji od 25 godina. Zakon dopušta ženama da se dobrovoljno prijave, ali ne i da budu obavezno mobilisane.

- U našem Ustavu ne postoje dve vrste građana. Trenutno postoji ilegalna diskriminacija muškaraca. Osim toga, ako se mobilizuju žene, manje će se mobilisati muškaraci - to je jedan od razloga zašto vi, muškarci, podržavate mobilizaciju svojih sugrađanki - rekla je ukrajinska zastupnica Marijana Bezuhlaja.

Bezuhlaja je predložila da se žene u početku mobiliziraju za pozadinske pozicije, poput administrativnih službenica, kadrovskih oficira i uloga u sigurnosnim jedinicama, kako bi se muškarci mogli preusmeriti na borbene položaje na prvim linijama.

- Rat ne sme biti odgovornost samo odabranih. Posebno kada je reč o opstanku nacije i pravu na život, a ne samo o teritorijima ili sferama uticaja - dodala je.

- Bez žena će se haos u vojsci teško rešiti - navela je zastupnica.

Dodala je da bez opšteg nacionalnog otpora Ukrajina ne može da ostvari pobedu, pa je zaključila:

- Bez mobilizacije žena ovaj haos u redovima naše vojske teško će se srediti - piše Index.

Od 2014. godine, kada je Rusija anektirala Krim, ukrajinske žene dobrovoljno su se pridružile odbrani zemlje. Tada je u ukrajinskim oružanim snagama bilo 50.000 žena, od kojih je 16.500 služilo u vojnim operacijama. Prema podacima ukrajinske vlade, početkom 2024. godine žene su činile 7.3 odsto ukupnih oružanih snaga, odnosno 62.000 žena služile su u vojsci, a više od 45.000 njih bilo je na aktivnim vojnim dužnostima.

Na početku ove godine više od 4000 žena služilo je u borbenim ulogama, a bilo je i preko 7000 oficira, 12.000 podoficira, 23.000 vojvotkinja i 5000 žena na višim zapovednim funkcijama. Od početka rata broj žena u ukrajinskoj vojsci porastao je za 30 odsto, izvestio je The New York Times (The New York Times).

Pre rata žene su uglavnom služile kao medicinsko osoblje, u administraciji ili logistici, ali danas mogu biti vozači, zapovednice borbenih vozila, da koriste mitraljez, snajper ili narednice izviđačkih grupa.

Ukrajinska vojna oprema prilagođena je ženama. Prošle godine Ministarstvo obrane odobrilo je prvi pancir dizajniran za žene, a uvedene su i vojne uniforme prilagođene ženama.

Ideja nije nova

Ideja o mobilizaciji žena nije nova. General Valerij Zalužni, bivši zapovednik ukrajinskih oružanih snaga i sadašnji ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je kako Ukrajina razmatra mobilizaciju žena kako bi "spasila Evropu od rata".

Iako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije izjavio da ne podržava obaveznu mobilizaciju žena, naglasio je kako je spreman da smanji dobnu granicu za regrutaciju.

