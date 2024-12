LICEMERNO, ZLOUPOTREBA POLOŽAJA, POGREŠIO JE! Burne reakcije u SAD posle Bajdenove odluke da pomiluje sina Hantera

REKAO, pa porekao! Ovako bi se, ukratko, mogao opisati poslednji potez koji je na zalasku predsedničke karijere povukao Džozef Bajden, pomilovavši svog sina Hantera protiv kog su se vodila dva krivična postupka za utaju poreza i nelegalno posedovanje oružja, iako je više puta govorio da to neće učiniti.

Odluka je izazvala brojne kritike koje su stigle i od novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa. On je ocenio da je Bajden zloupotrebio položaj i ovlašćenja, te da je na taj način sprečio da pravda bude ostvarena.

- Da li pomilovanje koje je Džo dao Hanteru uključuje taoce 6. januara 2021, koji su u zatvoru godinama? - naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži, aludirajući na svoje pristalice koji su upali u američki Kapitol, kad je trebalo da potvrdi rezultate predsedničkih izbora i pobedu Bajdena.

U ukazu o pomilovanju se navodi da je aktuelni predsednik SAD odobrio puno i bezuslovno pomilovanje za Hantera Bajdena za bilo kakve prestupe od 1. januara 2014. do 1. decembra ove godine:

- Od dana kada sam preuzeo dužnost rekao sam da se neću mešati u donošenje odluka Ministarstva pravde i održao sam reč čak i dok sam gledao kako mog sina selektivno i nepravedno gone. Optužbe su se pojavile tek pošto je nekoliko mojih političkih protivnika u Kongresu insistiralo da me napadnu i da se suprotstave mom izboru za predsednika. Pokušavajući da slome Hantera, pokušali su da slome mene i nema razloga da verujemo da će se to ovde zaustaviti. Dosta je bilo - naveo je Bajden.

Preuzeo odgovornost PRIZNAO sam i preuzeo odgovornost za svoje greške tokom najmračnijih dana moje zavisnosti, greške koje su iskorišćene da javno ponize i osramote mene i moju porodicu zbog političkog sporta. Nikada neću uzeti pomilovanje koje sam dobio zdravo za gotovo i posvetiću život koji sam ponovo izgradio pomaganju onima koji su još bolesni i pate - poručio je Hanter Bajden.

Najmlađi sin američkog predsednika u junu je osuđen zbog ilegalnog posedovanja vatrenog oružja i laganja o upotrebi droge prilikom kupovine pištolja. Pretilo mu je maksimalno 25 godina zatvora, ali se očekivalo da će dobiti blažu kaznu do 16 meseci. Hanter se u septembru izjasnio krivim po devet tačaka u slučaju za utaju poreza pošto je prethodno negirao da je namerno izbegao da plati 1,4 miliona dolara od 2016. do 2019. Kazna je trebalo da mu bude izrečena 16. decembra, a mogao je da se suoči sa najviše 17 godina zatvora. Sve ove optužbe posle pomilovanja "padaju u vodu", što znači da se Hanter neće suočiti ni sa kakvom kaznom.

Bajdenova odluka izazvala je kritike obe stranke. Demokratski guverner Kolorada Džared Polis tvrdio da će pomilovanje postaviti "loš presedan koji bi kasniji predsednici mogli da zloupotrebe". Greg Stanton, predstavnik demokrata Arizone, ocenio je da je Bajden "pogrešio":

- Ovo nije bilo politički motivisano gonjenje. Hanter je počinio krivična dela, a osudila ga je porota njegovih vršnjaka.

Mardžori Tejlor-Grin, republikanska kongresmenka iz Džordžije, nazvala je predsednika "lažovom i licemerom, sve do kraja", dok je senator iz Vajominga Džon Baraso rekao da je pomilovanje pogrešno i da "dokazuje američkom narodu da postoji dvostepeni sistem pravosuđa".