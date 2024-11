RAT u Ukrajini ušao je u 1007. dan.

Foto Tanjug

Izveštaj sa fronta: Žestoke borbe u Pokrovsko-Kurahovskoj aglomeraciji, Rusi napreduju; Ruski prodor kod Kupjasnka "zaglavio", VSU u kontranapadu(MAPA)

PVO je tokom noći presrela 39 bespilotnih letelica VSU, od kojih 24 u regionu Rostov. Jedna osoba je preminula u Šebekinu. Ministarstvo odbrane prepoznalo je napad raketa ATAMCS na položaje sistema PVO S-400 23. i 25. novembra u regionu Kursk i najavio pripreme za uzvratne udare.

Ukrajinski resursi prijavili su nalet 188 „geranijuma“ – ovo je rekord za vreme rata. Napadnut je pogon Impulsa u Sumskoj oblasti, gde proizvode detonatore za artiljerijsku municiju. Na aerodromu Starokonstantinov došlo je do eksplozija, a u Zaporožju je došlo do raketnih napada na radionice Dnjeprospecstal.

Zapadni analitičari su uspeh ruske vojske prošle nedelje procenili na 235 kvadratnih km. Ukupno za novembar - već više od 600 kvadratnih km.

Nemačka je obećala da će Kijevu isporučiti dva PVO sistema IRIS-T do kraja godine, a potvrdila je i isporuku serije oklopnih vozila i artiljerijskih oruđa.

Ilustracija telegram rybar





Na Zaporoškom frontu ruske oružane snage napreduju sa juga do Male Tokmačke - zauzele su položaje na visovima južno od sela. U Belogorju se vode uporne borbe. Oružane snage Ukrajine napale su artiljerijom i dronovima Energodar u rejonu nuklearke, a upravna zgrada je oštećena.

Na pravcu Ugljedara pojačava se intenzitet borbe za Veliku Novoselku. U oblasti Novodarovke i Rovnopolja vode se borbe. Oružane snage Ukrajine priznaju gubitak Razdolnog, ali ruska strana to još nije potvrdila. Oružane snage RF zauzele su položaje se na istočnoj periferiji Velike Novoselke, borbe se vode u okviru sela. Južno od Kurahova, ruske oružane snage su dobro napredovale i prešle put do Uspenovke. Postoji napredak ka zapadu od Daljnija. U kotlu na obali Suhog Jalova, posle Iljinke, oslobođena je Elizavetovka, sukobi su se pomerili na zapad - kna Romanovki i Veselom Gaju.

Ilustracija telegram rybar



Na Pokrovskom frontu, ruske oružane snage su stigle do Starih Terni. Nešto severnije, ukrajinske oružane snage su izbačene iz Zarje, ruske trupe su usmerene na zapad, ka putu Pokrovsk-Kurahovo. Oružane snage Rusije naglo su pojačale intenzitet borbi u Puškinu – od ovog sela do istog autoputa ima manje od 4 km. Malo severnije vode se uporne bitke za Želtoje, plus postoji napredak duž pruge do stanice Novi Trud. Linija Ševčenko – Novi Trud – Dačenskoe je, u stvari, južno predgrađe Pokrovska, do kojeg naše trupe postepeno stižu.



U Torecku se vode teške uporne urbane borbe u centralnom delu. Tokom dana nisu prijavljene nikakve primetne promene.

U Časovom Jaru se vodi teška bitka za teritoriju vatrostalnog pogona, ovde je situacija veoma fluidna, čekamo podatke sa terena. Na južnom krilu Oružanih snaga Ukrajine izvršili su kontranapad u oblasti trakta Dolgoje-2, rezultati su još uvek nejasni.

Operativna pauza se nastavlja u pravcu Severskog. Danas se nezvanično razgovara o imenovanju general-potpukovnika Aleksandra Sančika na mesto komandanta grupe trupa Jug. Komandovao je 35. armijom nekoliko godina i ima reputaciju talentovanog komandanta sposobnog za nekonvencionalne taktičke odluke.

Nastavljaju se borbe u oblasti Krasnog Limana u Ternima. Oružane snage Rusije nastavljaju juriš na Torskoje.



Na Kupjanskom frontu u oblasti Krugljakovke, Oružane snage Rusije nastoje da prošire zonu kontrole prema Zagrizovu i Kolesnikovki. Ministarstvo odbrane izvestilo je o oslobađanju Kopanki kod Pervomajskog. U blizini, jurišnici su krenuli ka Zelenom gaju, gde pokušavaju da steknu uporište. Ako ovo uspe, onda će ruske trupe moći da se probiju do Borovaje prilično moćnim klinom. Oprečne informacije dolaze iz samog Kupjanska. Prema nekim izveštajima, ruske trupe gube položaje u Zaoskolju i prinuđeni su na povlačenje. Ipak, vredi sačekati podatke o stvarnom stanju stvari. Nema novih informacija o trupama koje su prethodnog dana pokušale da pređu Oskol i da stvore uporište na zapadnoj obali kod sela Novomlinsk.



Iz harkovskog pravca javljaju da bi proboj u oblasti kozačkog Lopana mogao da se pretvori u još jednu tačku pritiska na VSU, pored Lipca i Volčanska.





SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI



U pograničnom području vodile su se teške, uglavnom pozicione borbe, ruske trupe su uspele da potisnu ukrajinske oružane snage.

Vode se borbe u Nikolaevo-Darjino, ruske jedinice kontrolišu severni deo sela. U rejonu Darjina, Oružane snage Ukrajine se ne predaju, kontranapadaju, dovode rezerve u borbu, pokušavajući da povrate selo. Ruske snage držie svoje položaje i pokušavaju da pripreme linije za dalje napredovanje ka Sverdlikovu.

Sa terena se javlja da ruska vojska kontroliše deo puta Korenevo-Sudža u blizini Zelenog Šljaha i pokušava da proširi svoje prisustvo duž autoputa.

U Novoivanovki ruska vojska pokušava da izbaci VSU iz zapadnog dela sela. Ima pomaka, ali potpune kontrole nad selom još nema. Nešto južnije, ruske grupe jurišaju na položaje VSU u susednim šumskim pojasevima da otvore put ka Leonidovu. Prema podacima sa terena, Rusi su uspeli da napreduju.

Nakon što su očistili Olgovsku šumu, Oružane snage Rusije su napale liniju Kremjanoje-Pogrebki, izbacile VSU sa položaja južno od Kremjanoja, i napreduju ka Kamiševki.

Nastavljaju se intenzivne borbe za Plehovo, koje se nalazi jugoistočno od Sudže. U ovoj oblasti, pod kontinuiranim uticajem ruske avijacije i artiljerije, nastavljaju se slučajevi masovnog napuštanja položaja ukrajinskih vojnika. Ruski izvori javljaju da su, prema svedočenju zatvorenika, Oružane snage Ukrajine prebacile jedinice posebno motivisanih bivših zarobljenika u oblast Plehova kako bi smanjile slučajeve bekstva sa položaja. Odnosno, šanse za opstanak mobilisanih postaju minimalne, izuzev onih koji odluče da se predaju.

Prema zvaničnim podacima, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 250 vojnika dnevno. Uništena su četiri tenka, četiri borbena vozila pešadije, tri borbena oklopna vozila, osam vozila i dva minobacača. Dvojica pripadnika Oružanih snaga Ukrajine su se predala.

General Rajder: ATACMS za napade u dubinu Rusije

Zvanični predstavnik Pentagona Patrik Rajder potvrdio je da su američke vlasti dale dozvolu Ukrajini da raketama velikog dometa „atakams“ izvode napadi u dubini ruske teritorije.

-Promenila se politika, Ukrajinci mogu da koriste ‘atakams’ za odbranu, rekao je on novinarima na brifingu.

On je precizirao da su trenutno napadi ovom raketama usmereni na Kursku oblast.

Foto Tanjug/AP

EU predlaže 16. paket sankcija Rusiji?

Evropska unija bi mogla da predloži novi, 16. paket sankcija antiruskih sankcija u januaru naredne godine, a on bi uključivao veća ograničenja na uvoz ruskog tečnog gasa, preneo je Rojters pozivajući se na evropske diplomate.

„Prošireni paket sankcija biće predložen u januaru kada Poljska preuzme predsedavanje EU posle Mađarske“, navodi se u saopštenju.

Kijev dobio ATACMS rakete od pre 30 godina

Rakete „atakams“ koje je Ukrajina koristila za napad na Kursku oblast najverovatnije su proizvedene 90-tih godina i modifikovane su najmanje dva puta da bi mogle što duže da se koriste, objasnio je reporter Sputnjika.

Ilustracija Novosti

Analiza fotografija ostataka američkih raketa, a koje je objavilo Ministarstvo odbrane, pokazuje da je rakete proizveo „Lokid Martin vot sistems“ a pod tim imenom kompanija se pojavljivala na listama američkih vojnih preduzeća do 1999. godine.

Od 2000. godine kompanija menja ime u „Lokid Martin misajls end fajr kontrol“.

Hrabri jurišaju na Želtoje, pred udar na Pokrovsk (MAPA)

Nakon zauzimanja Selidova, „Hrabri“ jurišaju na Želtoje i brzo se približavaju Pokrovsku, mlećući ukrajinske oružane snage.

Ukrajinski resursi i medijski militanti prepoznaju kritičnost situacije i pišu na društvenim mrežama da ruske trupe urušavaju odbranu.

„Medijski ratnik“ sa pozivnim znakom „Mučnoj“ piše: „Glavni pravac za Ruse je sever duž gvozdene linije, nakon potpune kontrole nad Želtijem, počeli su da napreduju železnicom. Time stvaraju pretnju za naselja Dačensoje i Ševčenko. Grupa trupa „Centar“ je rešena da pokrije Pokrovsku aglomeraciju sa juga i zapada i kada će bude pokriven sa 3 strane, onda će pokušati da ga zauzmu na juriš, kao što je bio slučaj u Selidovu.”

Oficir ukrajinskih oružanih snaga sa pozivnim znakom „Aleks“ potvrđuje napredak u selu. Želtoje: „Rusi se penju u selo Ševčenko, jer njegovo zauzimanje može da ojača bok pred jurišom na Pokrovsk, a juriši su isključivo pešadijski koristiti tenkove, bagije i oklopne transportere“.

Bitka kod Kurahova: Žestoke borbe u gradu, ruske snage oslobađaju okolna mesta (MAPA)

Ruske trupe nastavljaju brzo napredovanje kako na prilazima Kurahovu, tako i južno od njega.

U samom gradu se nastavljaju žestoke borbe u urbanim sredinama. Ukrajinske formacije sprovode lokalne kontranapade u pokušaju da stabilizuju situaciju. Zbog činjenice da su borbe u gradu izuzetno dinamične, linija fronta u Kurahovu je trenutno veoma uslovna.

Na jugu ruske trupe napreduju duž Suhoj grede, a napreduju i ka autoputu N-15 od Dalnjeg. Zapadno od poslednjeg ima i napredovanja u šumskom pojasu prema Jantarnom.

Ilustracija telegram rybar



Na granici Jelizavetovka-Iljinka. Poslednju su oslobodile ruske trupe posle višednevnih borbi. Tome je prethodilo čišćenje velikog uporišta istočno od sela od strane formacija 33. motorizovane divizije 20. motorizovane divizije. Tada smo uspeli da stignemo do periferije Romanovke. Prema nekim izveštajima, ruski jurišnici su već započeli jurišne operacije na selo. Na poljima severno od Iljinke zabeležena su i značajna napredovanja Oružanih snaga Rusije.

U isto vreme, vojnici 39. gardijske brigade i 57. puka 20. divizije 8. armije oslobodili su Jelizavetovku. Pod okriljem oklopnih vozila uspeli su da brzo razbiju odbranu Oružanih snaga Ukrajine u selu i stignu do njegovih zapadnih periferija. Kasnije se saznalo da je teritorija gaja Lesnaja Dača takođe došla pod kontrolu Oružanih snaga Rusije, čije zauzimanje otvara put Veselom Gaju sa juga.

Ukrajinske granate eksplodirale pre upotrebe

Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je danas da aktivno istražuje tvrdnje da domaće proizvedene granate 120 mm za minobacače ne funkcionišu ispravno na frontu već tri nedelje.

-Preliminarni rezultati istrage ukazuju na mogući loš kvalitet barutnih punjenja ili kršenje uslova za skladištenje municije, što je dovelo do oštećenja granata, navodi se u saopštenju ministarstva, preneo je Politiko.

Foto Tanjug/AP

Jedna od 10 ukrajinskih granata za minobacače 120 mm iz najnovije serije eksplodira na frontu, izvestili su ukrajinski novinari ranije ovog meseca, pozivajući se na brojne pritužbe vojnika.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je tajno istraživalo uzrok kvara i da je obustavilo upotrebu ukrajinskih granata iz sporne serije.

-Umesto toga, biće isporučene uvezene granate, saopštilo je ministarstvo.

Nehamer: Austrija je idealna za pregovore

Austrijski kancelar Karl Nehamer predložio je u razgovoru sa izabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom Austriju, kao neutralnu zemlju, za pregovore o Ukrajini.

Prema Nehamerovom mišljenju, Tramp je u pozitivnom smislu, opredeljen za pregovore.

Kancelar, međutim, nije mogao da odgovori da li to znači da Tramp očekuje od Kijeva teritorijalne ustupke. Foto: Profimedia





Eksplozije tutnje, uzbuna širom Ukrajine

Ukrajinski mediji prijavljuju lansiranje balističkih projektila sa teritorije Krima.

Prve eksplozije dogodile su se u Krivom Rogu.

Moguća lansiranja „balističke rakete sa poligona Kapustin Jar“.

Sirski najavljuje zimsku kontraofanzivu

Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski izjavio je da se priprema nova kontraofanziva.

-Stav Aleksandra Sirskog: moramo da da zaustavimo protivnika. Pobeda nije moguća, ako se ukrajinska vojska bude samo branila. Moramo da preuzmemo inicijativu i da krenemo u kontranapad. Preuzećemo. Gde i ko - videćete, navodi se u članku.

Foto MO Ukrajine

Novi brifing ruskog MO: VSU izgubio više od 1900 vojnika za dan

Ruske snage su oslobodile selo Kopanki, u Harkovskoj oblasti.

*Grupa Zapad odbila je pet protivnapada, Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 440 vojnika.

*Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su šest navođenih bombi Hamer i projektil sistema "hajmars".

*Ruski PVO sistemi oborili su 71 bespilotnu letelicu, od kojih 56 van zone Specijalne operacije.

Tanjug / Rusko Ministarstvo Odbrane

*Gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupe Istok iznosili su 125 vojnika.

*Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 485 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“.

*Gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni grupe „Centar“ premašili su 450 vojnika.

VSU gađao autobus na stanici u Novoj Kahovki

Ukrajinska vojska je ciljano gađala putnički autobus u Novoj Kahovki, u trenutku kada se približavao stanici, rekao je za Sputnjik portparol gubernatora Hersonske oblasti Vladimir Vasilenko.

U minobacačkom napadu ranjeno je 16 ljudi, a jedna osoba je poginula.

Nakon toga, ukrajinski dronovi su izveli napad na vozila hitne pomoći koja su stigla na lice mesta.

Ukrajinski mediji tvrde da su ruske trupe izvela napad.

Rusija potvrdila da je zarobila britanskog državljanina koji se borio u Ukrajini



Ruski sud potvrdio je da je britanski državljanin Džejms Skot Ris Anderson (22) uhapšen u Kurskoj oblasti, na jugozapadu Rusije, pod optužbama da je učestvovao u borbama u Ukrajini.

Sud je odlučio da Anderson bude zadržan u pritvoru, navodeći da je optužen za "učešće u neprijateljstvima na teritoriji Kurske oblasti", koja je bila meta iznenadnog napada ukrajinskih snaga 6. avgusta, piše BBC.

Anderson je optužen za terorizam i da je angažovan kao plaćenik, što znači da neće biti tretiran kao zarobljenik rata, već kao kriminalac, što su optužbe za koje su predviđene kazne do 15 i 20 godina zatvora.

Ovo je prvi slučaj da je britanski borac uhapšen na teritoriji Rusije, iako su ranije britanski državljani bili zarobljeni u ruskim okupiranim delovima istočne Ukrajine.

Andersonov otac Skot izjavio je da je molio svog sina da ne ide u Ukrajinu, ali da je on bio uveren da čini ispravnu stvar. Tanjug

Na snimku objavljenom na platformi Telegram, Anderson kaže da je služio u britanskoj vojsci od 2019. do 2023. godine, a nakon gubitka posla, pridružio se Ukrajinskoj međunarodnoj legiji.

On je naveo da je otputovao iz Lutona u Poljsku, a zatim autobusom do ukrajinske granice.

Međunarodna legija Ukrajine formirana je nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine s ciljem regrutovanja stranih boraca, koji potpisuju trogodišnje ugovore i zarađuju između 550 i 4.800 američkih dolara mesečno.

Britanski ministar spoljnih poslova Dejvid Lemi izjavio je da će Britanija učiniti sve što da pruži podršku Andersonu.



Vašington post: Zelenski pokušava da ubedi Trampa

-Volodimir Zelenski pokušava da ubedi izabranog predsednika SAD Donalda Trampa da će podrška Ukrajini biti korisna za Ameriku, piše "Vašington post".

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

Kijev nudi prirodne resurse zemlje kao "plodotvorne mogućnosti" za američki biznis: rude, na primer litijum, mogli bi da zainteresuju Ilona Maska, navodi list.

Kijev upotrebio američke rakete u Kurskoj oblasti

Ministarstvo odbrane Rusije kontroliše situaciju nakon što je Kijev upotrebio rakete „atakams“ u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo, dodajući da se pripremaju uzvratne akcije.



Ruski uspeh u Harkovskoj oblasti

Ruske snage su preuzele kontrolu nad selom Kopanki, u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.



Ukrajina: Rusija lansirala rekordan broj dronova

Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 76 od rekordnih 188 dronova koje je Rusija lansirala preko noći.

Rusi pogodili lokaciju na kojoj su bili strani plaćenici

Ruske trupe su gađale ciljeve u nekoliko regiona Ukrajine, između ostalog u Žitomirskoj oblasti su pogodile lokaciju na kojoj su bili stacionirani strani plaćenici, rekao je za Sputnjik Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpor u Nikolajevu.

- A noćas su gađali… Žitomir i region: privremene baze - rekao je on.

Prema njegovim rečima, tamo su bili stacionirani plaćenici iz Latinske Amerike.

Lebedev je naveo i druge pogođene objekte: u Odeskoj oblasti udari su na luke Belgorod-Dnjestrovsk i Iljičevsk, u Kijevu i predgrađima - privremene baze Oružanih snaga Ukrajine, proizvodnju dronova i servisna radnja u Rovinjskoj oblasti, energetska struktura, logistički centar, osoblje i oružje. U Starokonstantinovu u Hmeljnickoj oblasti mete su bili vojni aerodrom i skladište, a u Ternopoljskoj oblasti – infrastruktura, poligon i skladište vojne opreme. Pored toga, delimično je nestalo struje u gradu, dodao je sagovornik agencije.

Estonci protiv slanja vojske u Ukrajinu

Estonski ministar odbrane Hano Pevkur pozvao je saveznike Kijeva da ne šalju vojsku u Ukrajinu, jer su rizici od takvih koraka veći od koristi, piše Hil.

Prema njegovom mišljenju, Kijevu su potrebne veće investicije u odbrambenu industriju.