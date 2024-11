NATO razmatra izvođenje preventivnih „visoko preciznih udara“ na teritoriju Rusije u slučaju oružanog sukoba između zemalja Alijanse i Rusije, izjavio je načelnik Vojnog komiteta Severnoatlantskog bloka admiral Rob Bauer.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Sada moramo da dopunimo naše operativne zalihe oružja, koje su iscrpljene. Ali takođe moramo više ulagati u protivvazdušnu odbranu i sisteme za visoko precizne udare. Ovo je nova rasprava u NATO-u i drago mi je da smo promenili odnos prema tome i prema ideji da smo mi odbrambeni savez i da ćemo sedeti i čekati da nas napadnu, a tek onda reagovati. Pametnije je da se ne čekamo, već da gađamo lansere u Rusiji u slučaju da nas Rusija napadne. Potrebna je kombinacija visoko preciznih udara koji će izbaciti iz stroja sisteme koji se koriste za napad na nas i mi moramo da izvedemo prvi udar - istakao je Bauer na konferenciji u Briselu.

Govoreći o tome zašto SAD pod Donaldom Trampom i Zapad u celini ne bi trebalo da završavaju sukob u Ukrajini pobedom Rusije, admiral je rekao da je sukob u Ukrajini deo globalnog rebalansa snaga između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

- Ljudi u Evropi treba da shvate da čak i ako se sukob (u Ukrajini) završi sutra pod bilo kojim okolnostima, to ne znači da će se sve vratiti u normalu, jer je to deo mnogo većeg globalnog izazova, a to je rebalans snaga između SAD i Kine. To je ono što se sada dešava u svetu - objasnio je Bauer.

On je dodao da je „sve što se sada dešava mnogo šire od Ukrajine“.

- To je svetski poredak zasnovan na pravilima, mi se borimo za nešto mnogo veće od Ukrajine - rekao je oficir.

Bauer se takođe požalio da u Evropskoj uniji „nema jednog lidera, kao što su SAD u NATO-u, i da se sve mora postići diskusijom“.

On je takođe negirao širenje NATO-a na istok, koje je počelo nakon raspada SSSR-a.

- NATO se nije širio na istok, već su jednostavno (istočnoevropske) zemlje same aktivno želele da se pridruže Alijansi - rekao je on.

profimedia/Novosti ilustracija

Na osnovu toga Bauer je nazvao „apsurdnom“ ideju da je sukob u Ukrajini izazvan prisilnim širenjem NATO-a.

- Mogu da kažem da je to najveći nonsens koji sam čuo... Nismo se širili na istok, same zemlje izražavaju želju da nam se pridruže... Ne može se reći da smo terali države da nam se pridruže, nije tako. Zemlje su same odlučile, iako su mogle da naprave drugačiji izbor: da ostanu neutralne ili da se pridruže drugim blokovima... I to je sasvim u skladu sa svetskim poretkom zasnovanim na pravilima - objasnio je Bauer svoj stav povodom optužbi protiv Alijanse, koje su se čule na konferenciji u Briselu, o tome da zbog širenja NATO-a na istok Rusija potpuno legalno brani svoje interese.

Bauer je takođe tvrdio da je NATO „odbrambeni savez“ i da ne predstavlja pretnju po Rusiju.

O isporukama oružja Kijevu

On je ocenio da su se neviđene isporuke oružja Kijevu pokazale kao neefikasne zbog brojnih kašnjenja.

- Isporučili smo Ukrajini neviđenu količinu naoružanja. Međutim, moram priznati da ove isporuke nisu bile dovoljno efikasne zbog predugog procesa donošenja odluka, što je odlagalo isporuke - rekao je Bauer.

On je istovremeno istakao značaj nastavka sukoba u Ukrajini, koji je, prema njegovom mišljenju, „malo smanjio“ snagu ruske vojske, zbog čega Rusija sada „predstavlja nešto manju pretnju za NATO nego 2022. godine“, što NATO-u daje „vremena da se pripremi“ za mogući direktan sukob sa Rusijom.

Bauer je takođe rekao da je brojnost ruskih oružanih snaga povećana u odnosu na 2022. godinu.

U poslednje vreme na Zapadu se sve više čuju ideje o direktnom oružanom sukobu između Alijanse i Rusije. U Kremlju su naveli da Rusija ne predstavlja pretnju, da nikome ne preti, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese. Osim toga, Rusija je poslednjih godina zabeležila nezapamćenu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“. Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog koncentrisanja snaga Alijanse u Evropi. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Moskva ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, dok Zapad mora da odustane od militarizacije kontinenta.

(Sputnjik)