DUDA PODRŽAO BAJDENA: Zabrinut što ATACMS ne može da stigne do Moskve

POLjSKI predsednik Anžej Duda podržao je odluku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Džozefa Bajdena da dozvoli Ukrajini da koristiti oružje proizvedeno u SAD za udar duboko u teritoriju Rusije, ali je naglasio da Ukrajina neće moći da napadne Moskvu i Sankt Peterburg američkim raketama ATAKMS, pošto njihov domet ne prelazi 300 kilometara.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-To su rakete koje imaju domet do 300 kilometara, to nisu rakete kojima se mogu gađati ciljevi kao što su Sankt Peterburg ili Moskva, ili drugi veliki gradovi udaljeni od Ukrajine. To nisu rakete koje mogu da budu koristi se na celoj teritoriji Rusije, rekao je Duda novinarima, prenosi RIA Novosti.

On je izjavio da će Bajdenova odluka verovatno biti "odlučujući trenutak u ratu između dva suseda", preneo je Rojters.

-Ova odluka je bila veoma neophodna. Rusija vidi da Ukrajina uživa snažnu podršku i da je stav Zapada nepopustljiv i odlučan, rekao je Duda i izrazio žaljenje što se Nemačka nije pridružila ovoj odluci.

Duda je naglasio da je "to veoma važno", kao i da je to "potencijalno odlučujući trenutak u ovom ratu".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da ako su zapadne zemlje zaista dozvolile Ukrajini da udari oružjem dugog dometa na teritoriju Rusije, onda to znači novi krug napetosti kao i da se radi o potpuno novoj situaciji s tačke gledišta uključenosti SAD u ukrajinski sukob.

On je takođe podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin jasno formulisao stav Moskve u vezi sa odlukama o udarima dalekometnim oružjem na teritoriju Ruske Federacije.

Putin je ranije rekao da zemlje NATO-a ne razgovaraju samo o mogućoj upotrebi zapadnog oružja dugog dometa od strane Kijeva, već u suštini odlučuju da li će se direktno uključiti u ukrajinski sukob.

(rt.rs)

