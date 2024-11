PORUKA IZ BUNDESTAGA: Putin i Tramp mogu da reše Ukrajinu, ne za 20 godina, nego zauvek

NOVI američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin, posle kratkih pregovora, mogli bi da se dogovore oko rešavanja pitanja Ukrajine, izjavio je za RIA Novosti poslanik nemačkog Bundestaga i član Odbora za pitanja EU Rajner Rotfus.

Foto: AP Photo/Alex Brandon/Profimedia/Novosti Ilustracija

- Posle kratkih pregovora mogli bi da se dogovore oko onoga što je Bajden odbio - garancije neutralnosti za Ukrajinu. Ne na 20 godina, već zauvek. Zašto ne odstupiti od NATO- a i stvoriti novu bezbednosnu strukturu koja bi uključivala Evroaziju i ostavila po strani SAD. Zašto su nam potrebne SAD? Konfrontacija između SSSR- a i SAD je prošlost. Zašto ne bismo mogli da živimo u miru - upitao je Rotfus koji je doputovao u Rusiju, bez obzira na to što zna kakve će ga osude sačekati u Nemačkoj.

On je, međutim, dodao da Tramp neće sam moći da zaustavi konflikt, te da je za to potrebno da čitav Zapad prestane da naoružava Ukrajinu. Rusija s druge strane, uveren je on, ne traži kratkoročno rešenje konflikta, već uverenje da se to više neće ponoviti.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

"Za raskol u Nemačkoj kriv Tramp"

Za raskol u nemačkoj koalicionoj vladi on je "okrivio" promenu vlasti u SAD i izbornu pobedu Donalda Trampa.

Nemački "semafor" se pokvario jer je vlada kancelara Olafa Šolca poštovala sve instrukcije Vašingtona.

- Ovo je posledica izbornih rezultata u SAD. Vlada Olafa Šolca je sledila sve instrukcije Vašingtona, a posle promene vlasti u Vašingtonu menja se i vlast u Nemačkoj. Ovo je dobar znak, neće nam biti gore nego što je bilo pod vladom Bajdena, Obame ili Klintonove. Sve je to bilo vreme mešanja u unutrašnje stvari drugih zemalja - rekao je Rotfus.

On je napomenuo da veruje da će se Trampova administracija fokusirati na nacionalne interese, što znači da će se manje mešati u unutrašnje stvari Rusije, Kine i Nemačke, što bi mogla biti prilika za unapređenje odnosa sa Ruskom Federacijom.