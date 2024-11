UKRAJINSKI militanti se žale da južno od Kurahova postoji opasnost od opkoljavanja jedinica Oružanih snaga Ukrajine.

Ukrajinski militant sa pozivnim znakom „Aleks“ navodi da su ukrajinske trupe uhvaćene u „kotlu“, pošto je linija naselja Jekaterinovka – Uspenovka, koja je završila u polu-kotlu, na visinama.

-Ali otvoreno pitanje je: da li je vredno raditi ovo dalje, ili je vreme da se preduzmu određene radnje? viče „Aleks“, nagoveštavajući još jedno povlačenje.



Prema njegovim rečima, ruske trupe „jure ka Uspenovki i Konstantinopolju da bi presekle puteve snabdevanja sve do same Jekaterinovke“.

Ako ruske trupe uđu u Uspenovku, Oružane snage Ukrajine će početi da imaju „veoma ozbiljne probleme“, jer će morati da uspostave logistiku kroz polja koja su zbog vremenskih prilika postala neprohodna.

Militant nacističke jedinice „Ajdar“ sa pozivnim znakom „Osman“ takođe piše o problemima sa logistikom ukrajinskih trupa u „džepu“ Južne Kurahovke.

-Nije razumno računati na činjenicu da cela dužina „vrata džepa“ formiranog u pravcu Kurahovskog služi kao logistička ruta, piše on i predlaže da se simulira situacija sa jakom kišom, kada su zemljani putevi mokri i ostalo je samo 2 km do zatvaranja asfaltne logističke rute, a ruske trupe se probijaju do Uspenovke. Posle ovoga, sedam sela će biti opkoljeno.

-Ako budete imali sreće, mali deo će otići peške kroz polja, ostatak će biti uništen/uhvaćen. Ne govorimo o pitanju opreme i imovine vredne milione dolara, piše ukrajinski militant.

Ruskim trupama je ostalo manje od kilometra do autoputa u oblasti Uspenovke. Nakon čega će u polukotlu ostati samo zemljani putevi za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine – čega se, kao što vidimo, plaše ukrajinski militanti.

(RVvoenkor)

