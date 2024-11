"POPI" U DUGINIM BOJAMA: Crveni cvet maka sa zastavom LGBT+ zajednice naljutio britansku javnost uoči Dana sećanja (VIDEO)

DAN sećanja na žrtve Prvog svetskog rata obeležava se širom Evrope i sveta 11. novembra i kao znak poštovanja na pale borce na reveru se toga dana nose značke različitih oblika i boja u zavisnosti od zemlje.

Foto Shutterstock

Uoči ovogodišnjeg obeležavanja datuma kada je posle četiri godine ratovanja konačno postignuto primirje pojedine stanovnike Velike Britanije naljutilo je jer se u prodaji pored tradicionalnog crvenog cveta maka, popularnog "popija", koji se u toj zemlji nosi kao amblem, našao isti ukras, ali sa dodatkom zastave u duginim bojama, kao vid podrške LGBT zajednici. Uz nju, prikačen je i deo zastave progresa koja predstavlja nebinarne i transrodne osobe, sa ciljem "veće inkluzivnosti".

Ovaj potez u delu britanske javnosti izazvao je pravu buru i otvorio pitanje kakve veze ima Dan sećanja na poginule u Prvom svetskom ratu sa pravima LGBT+ zajednice. Mnogima je kožu između obrva naboralo jer je džender ideologija koja se minulih godina meša "u sve i svja" stigla i do bedževa koji decenijama unazad šalju jednu istu poruku i podsećaju na ogromne žrtve koje su zemlje učesnice pretrpele u najvećem ratnom sukobu do tada.

Kraljevska britanska legija, koja prodaje simbolične značke po ceni od osam funti, obrazložila je razloge za ovaj čin na društvenim mrežama:

- Naša značka ponosa simbolizuje podršku LGBT+ zajednici, koja je sastavni deo prošlosti i sadašnjosti naših oružanih snaga. Solidarna je sa onima koji su se suočili sa diskriminacijom, kada je biti gej, lezbejka ili biseksualac u vojsci bilo nezakonito.

Međutim, obrazloženje nije naišlo na razumevanje kod građana. Bivši savetnik konzervativaca Čarli Rouli bedž sa duginom zastavom nazvao je smešnim, istakavši da je Kraljevska britanska legija ovim potezom politizovala "simbol koji nas ujedinjuje".

- Mislim da bi većina ljudi sedela u svojim domovima, gledala u televiziju i razmišljala potpuno isto. Ako postoji nešto što je iznad politike i bilo koje vrste podela ili bilo koje grupe ili sekcije društva, bilo da je u pitanju religija, rasa, seksualnost, pol to su ljudi koji su obukli tu uniformu i obučavali se za odbranu ove zemlje i mnogo, mnogo ljudi širom sveta. Britanci bi trebalo da se fokusiraju na poštovanje veterana i da po strani ostave sve podele - istakao je on za britanske medije.

Bivši glavni narednik Kraljevske marine i veteran Foklandsa Džef Vilijams iz Birmingema takođe je kritikovao sporni ukras.

Inspiracija za pesmu CRVENI cvet maka u Velikoj Britaniji uzet je kao simbol sećanja na poginule u Prvom svetskom ratu jer je izdržljiv i teško se iskorenjuje, zbog čega predstavlja otpor i ponovno rađanje. Ovaj cvet je centralna tema u pesmi engleskog oficira "U poljima Flandrije" koja se često recituje za Dan sećanja. Pesnik je inspiraciju za pesmu našao u polju cvetova maka nedugo posle borbe kod Ipra 1915. godine. Sve do 1924. godine na rever se u Britaniji kačio pravi cvet maka, što je dovelo do nestašice biljke, pa su počeli da se proizvode bedževi od papira i tekstila.

- Nošenje cveta maka je znak sećanja na sve one koji su se borili bez obzira na pol, rasu i seksualnost, to nije politički gest. Ovo je samo još jedna besmislena i duboko uvredljiva vežba vouk kulture - istakao je on.

S druge strane, pojedine organizacije koje se bore za prava članova LGBT+ zajednice u nošenju značke sa duginim bojama ne vide ništa sporno.

- Nije reč o nepoštovanju ili zameni cveta maka. Radi se o tome da se LGBT+ veterani vide i priznaju - izjavila je Kerolajn Pejdž iz jedne od ovih asocijacija.