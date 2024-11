TRAMP IŠAO U SSSR ZBOG HOTELA: Novoizabrani američki predsednik više puta boravio u Moskvi, pa i na izboru za mis

U VREME prve izborne kampanje za predsednika SAD, mnogi američki mediji su pisali i govorili o boravku Donalda Trampa u Moskvi na izboru za mis sveta.

Gorbačov i Tramp, Foto AP

Iz te priče su izvodili zaključke da Rusi sigurno imaju kompromitujuće snimke šefa Bele kuće sa devojkama, ali su u Moskvi sve to demantovali. Uostalom, Tramp tada nije bio političar, nego bogati biznismen i samo naivni misle da ruske službe prate i snimaju sve strance koji dođu u njihovu zemlju.

Mnogo su zanimljiviji Trampovi raniji boravci u vreme postojanja SSSR, kad je Mihail Gorbačov opčinio ceo svet "perestrojkom". Tramp je nameravao da se sretne sa Gorbačovom, ali nije uspeo. Tada je vodio poslovne razgovore oko gradnje velikog hotela za koji je bio spreman da investira 300 miliona dolara! Domaćini su bili zainteresovani za Trampov predlog da izgradi hotele u Moskvi i Lenjingradu, ali do dogovora nije došlo.

Svoje utiske o prvom boravku u SSSR 1987. Tramp je svojevremeno ispričao novinarima "Plejboja". Leteo je svojim avionom i, kako je priznao, bilo ga je strah da mu se ne ponovi sudbina koju je 1983. doživeo avion korejskih avio-linija. Tada su sovjeti, na Dalekom istoku, oborili "boing" koji je skrenuo sa maršrute i ušao u sovjetsko prostranstvo.

Tramp je pričao da su sa njim u avionu bili i ruski piloti, jer se plašio da sa njegovim pilotom, koji nije znao ruski, može doći do nesporazuma.

Do ideje da putuje u SSSR došao je na jednoj večeri, na kojoj je bio i tadašnji sovjetski stalni predstavnik u Savetu bezbednosti UN Jurij Dubinjin. Sa Trampom je poletela u Moskvu njegova tadašnja supruga Ivana. Sa domaćinima iz "Inturista" su obilazili lokacije gde bi se mogao izgraditi Trampov hotel.

Kasnije je Tramp pričao da je bio pod jakim utiskom razgovora sa domaćinima koji su bili zainteresovani da on gradi hotele u Moskvi i Lenjingradu, jer je već bio vlasnik velikog hotelskog biznisa. O njegovim hotelskim planovima pisali su američki listovi. I pored dobre volje Tramp i domaćini se nisu sporazumeli, jer je on insistirao da mu prodaju zemlju, a nuđen mu je samo zakup na određeni broj godina.

Osim Moskve, Tramp je sa prvom ženom Ivanom bio u Lenjingradu i tada je obišao i raskošni Petrov dvorac poznat i kao "Peterhof". Bračni par je sa zadovoljstvom pozirao sovjetskim foto-reporterima, a kasnije je agencija TASS prosledila fotografije zainteresovanim stranim listovima i agencijama.

Biznismen Tramp se tada iz Moskve vratio sa lošim prognozama o budućnosti "perestrojke". Njemu se nije dopala ni slabost Gorbačova. Naravno da on nije sam mogao da dođe do takvih zaključaka već su mu to na svoj način ispričali domaćini. Na pitanje "Plejboja" kako bi se ponašao da je na mestu Gorbačova, rekao je u svom stilu - "znatno žešće".

U tom intervjuu za "Plejboj" Tramp je govorio i o atomskom oružju, ističući da je "glupo što ljudi misle da se atomsko oružje nikada neće upotrebiti, jer znaju kakva je njegova razorna moć".

Američki listovi su pisali da je Tramp planirao da se 1987. u Moskvi sretne sa Gorbačovom, ali nije bilo nikakve službene infrmacije iz Kremlja. Kad je Gorbačov dolazio 1988. u Njujork Tramp ga je pozvao sa suprugom na večeru u "Tramp taueru". Do toga nije došlo, jer je program sovjetskog lidera bio prebukiran. Međutim, Tramp je iskoristio sve to za davanje izjava domaćim novinarima, pa je kazao za "Tajm", da bi Gorbačovu, kao predstavnik američkog naroda, rekao šta može da ponudi kapitalizam.

Tada se Tramp, nakratko, ipak video sa Gorbačovom na doručku koji je organizovao Stejt department.

Mnogo godina kasnije, u decembru 1996, Tramp je ponovo došao u Rusiju. Doputovao je sa predstavnicima kompanije "Tobako", sa kojom je hteo da gradi u Moskvi elitni stambeni kompleks za strane biznismene. Tada se sreo sa Vladimirom Resinom, zamenikom gradonačelnika Moskve, zaduženim za gradnju. Moskovske vlasti su mu predložile da rekonstruše stare hotele "Rusiju" i "Moskvu", u blizini Kremlja. Tom dolasku Trampa u Moskvu ruski mediji su dali zapažen publicitet. Mada je Resinu kazao da će razmisliti, Tramp je odustao od rekonstrukcije starih sovjetskih hotela.

Poslednji put je Tramp bio u Moskvi 2013, u svojstvu vlasnika izbora za mis sveta, što je bio od 1996. do 2015. Došao je kod svojih partnera, oca i sina Agalorova, vlasnika "Krokus hola", u Podmoskovlju. Pobedila je Gabrijela Isler iz Venecuele, čije su slike sa Trampom obišle svet. Agalorovi su organizaciju izbora svetske lepotice i dolazak Trampa doživeli kao veliki poslovni uspeh. Nisu žalili novac za glamuroznu predstavu sa Trampom. U centru pažnje bio je Tramp, a nisu ni pomišljali da su domaćini budućem predsedniku SAD.

U istoj dvorani u "Krokus siti holu", 22. marta, dogodila se velika tragedija, grupa terorista napravila masakar, u kome je stradao veliki broj ljudi koji su došli na koncert. Vlasnici dvorane mnogo bolje su organizovali bezbednost izbora svetske lepotice nego koncert domaćih muzičara.

Kolumbo visok 22 metra

TOKOM svog boravka u Moskvi 1996. godine Donald Tramp se susreo sa poznatim skulptorom Zurabom Ceratelijem, od koga je hteo da naruči gigantsku statuu Kristifera Kolumba, visoku 22 metra i da je postavi u Njujorku. Cena te statue trebalo je da bude oko deset miliona dolara. Kasnije se tome suprotstavio gradonačelnik Njujorka Rudi Džulijani, koji je izjavio da neće dopustiti "ceretelizaciju" Njujorka. Cereteli, blizak prijatelj gradonačelnika Jurija Luškova, "nakitio" je Moskvu svojim skulpturama, što je stvaralo otpor u delu inteligencije.

U Kremlju demantovali da su Putin i Tramp razgovarali, kako je objavio "Vašington post"

Kraj mita o objEktivnom novinarstvu na zapadu

DECENIJSKI mit o objektivnosti zapadnog novinarstava na poslednjim američkim predsedničkim izborima pokazao se kao najobičnije navijanje u kom se ne preza ni od evidentnih laži. U tom stilu nastavili su i kasnije. Zahvaljujući Donaldu Trampu, mnogi koji ne znaju engleski naučili su reč "fejk", odnosno, laž.

Čak i oni listovi koji su imali među čitaocima status "ozbiljnih", posrnuli su objavljujući izmišljene informacije. Tako je "Vašington post", u nedelju objavio informaciju kako su Vladimir Putin i Tramp razgovarali u četvrtak. Raspisali su se i o tome šta je ko kome rekao. Portparol Kremlja juče je kazao da razgovora nije bilo i da je informacija američkog lista lažna.

- Ovo je najasniji primer kakav je kvalitet informacija koje objavljuju čak i uglednije novine - kazao je Peskov.

Amerikanci su skloni da drugima drže predavanja o tome kako za novinare činjenice trebaju da budu svete. Hoće li redakcija sada objasniti zašto je objavila lažnu informaciju, tek će se videti. Ali ako lažu o svom predsedniku, jasno je da mogu da o malima pišu šta i kako hoće.

U Kremlju vide izvesnu nervozu i strah među evropskim političarima posle pobede Trampa. Minule nedelje, Putin je u Sočiju na forumu "Valdaj", kazao da je spreman za razgovore i ponovo uspostavljanje kontakta. Nemački kancelar Olaf Šolc je ovih dana kazao da će uskoro biti pravo vreme za telefonski razgovor s Putinom. On je i pre nagoveštavao da bi rado ponovo razgovarao sa šefom Kremlja. Ali, kako kaže Peskov, zasada nema nikakvih signala od Šolca. Putin je u Sočiju podsetio da su Šolc, Makron i zapadni političari sami odlučili da prestanu da telefoniraju Putinu. Sada je kako se Putin sportski izrazio "lopta na njihovoj strani", pa neka pozovu ako imaju neku novu ideju. Da bi taj razgovor bio od koristi, Putin smatra da bi zapadne zemlje morale da prestanu da naoružavaju Ukrajinu. B. V.