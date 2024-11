NEMAČKA IMA GLAVNOG FAVORITA ZA KANCELARA: Ovo je čovek koji može pobediti Šolca, već se izjasnio i o Trampu - "Ima dobro pamćenje"

FRIDRIH Merc, lider nemačkih Demohrišćana, rekao je da će kao nemački kancelar pokušati da postigne dogovore sa novoizabranim predsednikom Donaldom Trampom koji bi Nemačku doveli u ravnopravniji položaj.

Smatra se da Merc ima najveće šanse da nasledi kancelara Olafa Šolca na prevremenim izborima, koji se očekuju početkom sledeće godine, nakon što se Šolcova vladajuća tročlana koalicija raspala u sredu.

- Moramo da od uspavane sile srednje veličine ponovo postanemo vodeća sila srednje veličine. Nikada nismo dovoljno jasno artikulisali i zastupali svoje interese u Nemačkoj i to moramo da promenimo. Amerikanci su mnogo proaktivniji u tome - rekao je Merc za nemački časopis Stern.

- Ne bi trebalo da samo jedna strana ima koristi, već treba da sklapamo sporazume koji su dobri za obe strane. Tramp bi to nazvao dogovorom - dodao je on.

Merc je naveo primer isporuke američkih borbenih aviona.

- Mi od Amerikanaca kupujemo borbene avione F-35 iz nužde, ali ih onda treba održavati ovde, a mi treba da dobijemo i neophodne kapacitete za to. To bi bio dobar posao za obe strane - rekao je on.

- Pratim Trampa i razgovaram sa mnogo ljudi koji ga veoma dobro poznaju. Kažu mi: Moraš da mu priđeš uspravnog držanja i jasnoće - dodao je Merc. On je optužio nemačku vladu za loš odgovor na američke izbore, na kojima je Tramp izašao kao jasni pobednik.

On smatra da je Berlin trebalo da bude spreman za takav ishod, ali je umesto toga odlučio da stane na stranu demokratske kandidatkinje Kamale Haris.

- Tramp ima dobro pamćenje. Nova administracija više neće slušati aktuelnu vladu. Šolc je sada postao i nebitan na međunarodnom nivou - rekao je Merc.

