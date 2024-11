MASK ''TEŽI'' ZA 27 MILIJARDI Bogastvo vlasnika ''Tesle'' vrtoglavo poraslo za samo nekoliko dana nakon izbora u SAD

ZAVRŠILI su se izbori u Americi, ali već par dana nakon što je postalo jasno da je pobednik Donald Tramp, javnost i mediji sve više ne bave toliko njim, koliko pojavljivanjem milijardera Ilona Maska, vlasnika Tesle, Spejs Iks-a i društvene platforme Iks, u njegovoj neposrednoj blizini.

Mnogi već počinu da nagađaju kakvu će ulogu on imati u Trampovom drugom mandatu. Hoće li ta uloga biti savetnička, neka vrsta "sive eminencije" ili će pak postati neformalni, a možda i formalni član nove administracije Bele kuće. Mask je bio glavna zvezda u pobedničkoj izbornoj noći. Pojavio se i na trijumfalnoj postizbornoj porodičnoj fotografiji, uz svu Trampovu decu, zetove i snaje... Tramp je u svom pobedničkom govoru spomenuo Maska, nazvavši ga "super genijem".

Istovremeno, Maska je "krenula karta", jer je stavio na "pravog konja" - naime, njegovo bogatstvo se u samo par dana nakon izbora povećalo za nekih 27 milijardi dolara, što je gotovo rast od 10 odsto i sada teži tek nešto manje od 300 milijardi dolara. A nakon što se saznalo da je Ilon Musk bio prisutan, odnosno da je učestvovao u razgovoru Donalda Trampa s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, spekulacije i mašta analitičara se razbuktala, a pitanja o njegovoj mogućoj ulozi se roje, prenosi Jutarnji.

Iako je Tramp očaran Maskom, koji će verovatno imati neku važnu političko-poslovnu ulogu u njegovoj vladi, nije uvek tako bilo.

Mask je 2022. godine, poput i sadašnjeg Trampovog potpredsednika Džej Di Vensa - koji je Trampa poredio sa Hitlerom - Ilon je ismejavao i napadao Trampa, govoreći da je došlo vreme da "obesi kopačke o klin" i "ode s horizonta". Međutim, kako su se bližili izbori, a Trampu rasle šanse, podseća BBC, Mask je postao jedan od najgorljivijih i najistaknutijih pristalica republikanskog, tada kandidata, (mada je Mask, doduše kao i svojedobno Tramp, pre bilo blizak demokratama), a tokom kampanje donirao je oko 120 miliona dolara udruzi America PAC-u, koju je i osnovao kako bi podržao Trampov izbor.

Isto tako, neposredno pre izbora, Mask je isplaćivao novac registrovanim biračima u tzv. "swing" državama koji su pristali da potpišu njegovu peticiju za podršku slobodi govora, odnosno da mu se X mreža ne kažnjava zbog svakojakih objava.

Ukupno su uplate iznosile oko milion dolara, navodi BBC. Prema nekim izveštajima, Donald Tramp i Ilon Mask "rade" na stvaranju kancelarije koja bi se bavila "efikasnošću vlade", odnosno administracije. Stvaraju Department of Government Efficiency - D.O.G.E. (skraćenica je cinična, jer označava Maskovu kriptovalutu Dogecoin). Naravno, na čelu tog resora bio bi upravo Mask, čime bi praktično imao uticaj na politiku Bele kuće. Neki misle da nije reč samo o uticaju, nego da bi je mogao i formirati, prenosi Jutarnji.

S obzirom na političke ambicije Maska, to nije nešto što bi moglo biti iznenađenje. Glavna ideja te kancelarije je, navodi BBC, smanjenje proračunske potrošnje, reformisanje rada administracije i borba protiv onoga što je Mask nazvao "napornom federalnom birokratijom".

Osim toga, Mask bi mogao da postane Trampov čovek za Ukrajinu, odnosno neka vrsta američkog "guvernera" za rusko-ukrajinski rat. On, očigledno, želi da bude deo i političkih "igara", a s obzirom na to da je ne jednom pokazivao "interes" za rat u Ukrajini, pogotovo jer je, krajem oktobra, The Washington Post, čiji je vlasnik takođe milijarder Džef Bezos, pisao da se Mask "regularno i redovno" čuje s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, pa možda Tramp misli da bi mu on mogao biti od velike koristi za njegov, teško sprovodljivi, mirovni plan za Ukrajinu ili makar "zamrzavanje sukoba".

Prema Vašington Postu, teme razgovora Maska i Putina su "od ličnih do poslovnih i geopolitičkih napetosti". Tako je, piše list, ali i moskovski poslovni list RBK - u jednom trenutku Putin, svojevremeno, zamolio milijardera da u jednom trenutku ne aktivira svoj satelitski sistem Starlink iznad Tajvana "kao uslugu kineskom vođi Si Đinpingu".

Nagađa se jesu li ti kontakti bili dogovarani s Trampom ili je Mask bio posrednik između njih dvojice. Doduše, u Kremlju su potvrdili samo jedan razgovor te da "nema govora o čestim kontaktima", a RBK navodi da je Mask potvrdio samo jedan razgovor i to iz aprila 2021. godine, dakle pre agresije na Ukrajinu.

Međutim, da Donald Tramp očigledno ozbiljno računa na Maska oko Rusije i Ukrajine, potvrđuje i to što je učestvovao u njegovom razgovoru sa Zelenskim 6. novembra, kako je navela agencija Axios, pozivajući se na svoje izvore.

Mask ništa nije želeo da kaže novinarima o svom učestvovanju u razgovoru, a prema navodima Axiosa, obećao je ukrajinskom zvaničniku da će i dalje Ukrajini omogućiti "pristup Starlinku", koji ukrajinska vojska koristi za komunikaciju na prvoj liniji.

Mediji podsećaju kako je ruska prorežimska agencija TASS navela kako je još 2022. godine Mask isključio Starlink iznad Krima i tako omogućila ruskoj vojsci da spreči barem jedan napad ukrajinskih oružanih snaga. Prema web stranici SpaceX-a, usluga ne radi, posebno na Krimu i na okupiranom Donbasu, navodi nadalje list RBK koji se pak poziva na švajcarski Neue Zürcher Zeitung. List napominje da je na početku rata u Ukrajini Mask bio pristalica Zelenskog i da je ukrajinskim oružanim snagama poslao hiljade Starlink terminala.

Međutim, dve godine kasnije, počeo je otvoreno da se protivi američkoj pomoći Kijevu. Prema pisanju ruskih medija, u decembru 2023. ministar digitalnih tehnologija Ukrajine Mihailo Fjodorov izvestio je da u Ukrajini radi oko 47.000 Starlink uređaja, da bi šef ukrajinske vojno obaveštajne službe, Kirilo Budanov, rekao da ukrajinska vojska "koristi taj satelitski sistem duž fronta". Prema Axiosu, činjenica da je Mask bio gotovo ravnopravni učesnik razgovora potvrđuje nagađanja o tome koliko bi taj milijarder mogao da bude uticajan u budućoj Trampovoj administraciji.

Tokom tog 25-minutnog razgovora, prema izvorima, Tramp je rekao Zelenskom da će podržati Ukrajinu, ali nije ulazio u detalje. Sagovornik Axiosa je rekao da nakon razgovora "Zelenski nije bio očajan", jer se bojao da bi mu Tramp mogao saopštiti loše vesti, ali to se, izgleda, nije dogodilo. Sam Zelenski je rekao da je imao "odličan" razgovor s Trampom...

