RUSIJA JE IZABRALA SVOJ PUT: Putin objasnio kako je došlo do neviđene konsolidacije ruskog društva

RUSKI narod je shvatio šta geopolitički protivnici zemlje pokušavaju da urade s njim i zbog toga je došlo do neviđene konsolidacije društva, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Rusija ide svojim putem. Nadam se da neće skrenuti s puta praćenja svojih nacionalnih interesa. Naravno, ona treba da se integriše i nikada to nismo odbijali. Ali ne bih želeo da se Rusija vrati na put kojim je išla do 2022. godine, a to je bio put koji je bio povezan sa prikrivenom intervencijom protiv naše zemlje, usmerenom na to da se ona podredi interesima nekih drugih zemalja koje su smatrale da imaju pravo na to, rekao je ruski predsednik na sednici Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

Kako je naglasio, Rusija ne može postojati u podređenom ili polu podređenom stanju.

-Čini mi se da je naš narod, obični građani, da su postali svesni toga kada su shvatali šta sa nama pokušavaju da urade naši geopolitički protivnici. Šta pokazuje sva logika aktuelnih događaja? Ljudi su shvatili šta se dešava, shvatili su šta su pokušali sa njima da urade, ma koliko to lepo izgledalo i ma kako da su nas tapšali po ramenu. I upravo sa tim je povezana takva, čak bih rekao, neobična konsolidacija ruskog društva – upravo sa razumevanjem u čemu se sastoje kardinalni, strateški interesi zemlje – u jačanju njene nezavisnosti, samostalnosti, suvereniteta, konstatovao je Putin.

On je ispričao priču koja služi kao primer jedinstva naroda koji žive u Rusiji. Naime, tokom predizborne predsedničke kampanje video je na TV kako je jedan strani dopisnik prišao na ulici muškarcu u Belgorodu i pitao ga gde ide. On mu je odgovorio da ide na biračko mesto. Novinar je primetio da je to opasno, da mogu doleteti dronovi, da može nastradati i pitao ga je zašto ide, zar se ne plaši.

-Odgovor je bio vrlo kratak. To je bio čovek srednjih godina – okrenuo se prema njemu, pogledao ga strogo i rekao: ja sam Rus. I otišao. Tako bi mogao danas da odgovori predstavnik bilo koje etničke grupe Ruske Federacije. Ne želim sada da imenujem nekog posebno (narod), jer sve ne bih mogao ni da nabrojim. Imamo 190 etničkih grupa: i sa severa Ruske Federacije, i sa severnog Kavkaza, sa svih strana. Današnji događaji su doveli do najviše konsolidacije ruskog društva i do toga da shvate šta suverenitet znači za našu zemlju. To je jedna od ključnih, vitalnih osnova za razvoj Rusije i njenog postojanja u budućnosti, zaključio je ruski predsednik.

