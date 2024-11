TRAMPOV TIM PROTIV "DUBOKE DRŽAVE": Posle ubedljive pobede novi šef Bele kuće sprema se za ostvarivanje izbornih obećanja

LIDER republikanaca Donald Tramp je ostvario aposlutnu pobedu na predsedničkim izborima u utorak, nateravši demokrate i lidere širom sveta da se zapitaju u kom smeru će SAD ići na čelu sa novim šefom Bele kuće.

Foto: Tanjug AP

Trijumf Trampa i njegove Republikanske partije, koja je osvojila većinu u Senatu, preotevši vođstvo demokratama, blizu je osvajanja i Predstavničkog doma Kongresa. Ukoliko republikancima, kao što se očekuje, pripadne ceo Kongres, Tramp će imati apsolutnu moć u zemlji da sprovodi zakone i imenuje funkcionere kako mu je volja.

U "plavim" redovima su posle proglašenja Trampovog trijumfa brže-bolje nastavili sa starim narativom da će ponovnim dolaskom lidera republikanaca na čelo SAD zavladati haos u zemlji, dok republikanci merkaju članove nove administracije koji će trasirati put Trampovih predizbornih obećanja. Demokrate strahuju od Trampove "velike metle" i obračuna s takozvanom dubokom državom posle burne kampanje tokom koje je neprekidno bio izložen pritiscima i etiketiranjima rivala, rečju, sa targetiranjem demokrata na svakom koraku. Dva puta su čak pokušali da ga ubiju u atentatima, zbog čega je u ostatku kampanje morao da bude pod jačim obezbeđenjem, a na mitinzima iza stakla, pa se otvara i pitanje da li će Tramp na poziciji biti zaštićeniji.

Mask: Lagali su vas! AMERIČKI milijarder Ilon Mask ocenio je da su zapadni tradicionalni mediji lagali o novom predsedniku Trampu. "Svako ko, bilo u Americi ili negde drugde, smatra da je taj rezultat šokantan, trebalo bi da preispita svoje izvore informacija. Gotovo svi tradicionalni mejnstrim mediji promovisali su potpuno lažnu stvarnost. Lagali su vas", napisao je Mask na "Iksu".

Očekuje se, zbog svega, Trampova odlučnost u obračunu sa svima koji su mu radili o glavi. Njegov tim već juče je saopštio da će novi predsednik početi ubrzo sa izborom članova novog kabineta.

- Izabraće osoblje koje sprovodi politiku koja čini život Amerikanaca pristupačnim i sigurnim - ističe se u saopštenju.

Tokom kampanje, Tramp nije detaljno govorio kome bi od saradnika poverio neke od najvažnijih resora, ali je najavio da bi fotelje mogli da dobiju američki milijarder i vlasnik "Iksa" i "Tesle" Ilon Mask i bivši nezavisni kandidat na izborima Robert Kenedi mlađi, koji se letos povukao iz predsedničke trke i podržao Trampa. Najbogatiji čovek na svetu kojeg je Tramp u pobedničkom govoru pred pristalicama u Vest Palm Biču na Floridi nazvao "novom zvezdom" i koji je glavni sponzor njegove kampanje doniravši više od 130 miliona dolara, mogao bi da bude novi šef vladine komisije za efikasnost.

- Radujem se što ću služiti Americi ako se ukaže prilika - izjavio je ranije Mask.

Kenediju mlađem bi Tramp mogao da poveri resor zdravstva. Tramp je člana čuvene američke porodice, takođe, pomenuo u slavljeničkom govoru poručivši da će Kenedi "Ameriku ponovo učiniti zdravom".

- On je sjajan momak i stvarno želi da radi neke stvari i pustićemo ga da to radi - istakao je Tramp.

"Zamrzava" rat u Ukrajini? AMERIČKI list "Volstrit džurnal" je izvestio, pozivajući se na izvore, da novi predsednik SAD Donald Tramp, navodno, namerava da zamrzne sukob u Ukrajini i da stvori demilitarizovanu zonu duž linije fronta. "Jedna od opcija koje je predložila Trampova tranziciona kancelarija uključivala bi obećanje Kijeva da neće ući u NATO najmanje 20 godina. U zamenu za to, SAD će nastaviti da šalju oružje Ukrajini", navodi se u tekstu.Zasada nije jasno ko bi održavao red u demilitarizovanoj zoni. Jedan izvor je naveo da "mirovne snage" ne bi uključivale američke trupe ili trupe međunarodne organizacije koju sponzorišu SAD, kao što su UN. "Možemo da pomognemo obukom i drugom podrškom, ali će snage biti evropske. I nećemo to da platimo Poljacima, Nemcima, Britancima i Francuzima", rekao je sagovornik lista. List navodi da Tramp još uvek nije odobrio nijedan od ovih planova.

Na čelo Saveta za nacionalnu bezbednost mogao bi da dođe bivši specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, koji važi za Trampovog najbližeg spoljnopolitičkog savetnika. Tokom Trampovog prvog mandata, Grenel je bio vršilac dužnosti direktora nacionalne obaveštajne službe i ambasador SAD u Nemačkoj. Kada se Tramp u septembru sastao sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, Grenel je učestvovao na privatnom sastanku.

Kao potencijalni državni sekretari viđeni su senatori sa Floride Mark Rubio i Robert O'Brajen, Trampov bivši savetnika za nacionalnu bezbednost. Bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) i državni sekretar u Trampovoj prvoj administraciji Majk Pompeo mogao bi da dobije sektor odbrane.

Na poziciji šefa Trampovog kabineta viđena je Suzi Vajls, njegova menadžerka kampanje. Osim nje, tu fotelju mogla bi da zauzme i bivša savetnica za unutrašnju politiku Bruk Rolings, kao i bivši predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa Kevin Mekarti.

Bajden: Mirno ćemo predati vlast AMERIČKI predsednik Džozef Bajden iz Bele kuće je poručio da će mirno predati vlast pobedniku na predsedničkim izborima u toj zemlji Donaldu Trampu 20. januara. "Mora se prihvatiti izbor koji su Amerikanci napravili. Imamo odgovornost da uradimo što više u naredna 74 dana", rekao je Bajden. Ocenio je da je kandidatkinja Demokratske stranke na izborima i potpredsednica SAD Kamala Haris vodila dobru kampanju, dodavši da "ona ima kičmu i ima odličan karakter, pravi karakter", ali i da je ekonomija koštala izbora. "Amerikanci ne treba da gledaju jedni druge kao neprijatelje. Ne možete voleti svoju zemlju samo kada pobedite. Ne možete voleti svog bližnjeg samo kada se slažete", zaključio je Bajden.

Jedan od važnih sektora svakako će biti ekonomija, koja je bila Trampov ključni adut u borbi do srca birača. Tokom kampanje obećao je da će obuzdati inflaciju i smanjiti poreze, pa se očekuje da će na čelo ovog resora postaviti čoveka od poverenja. Za ministra finansija je viđen Skot Besent, koji je pripremao Trampa za njegove govore u ekonomskom klubu.

- On je bivši Sorošev tip koji je prihvatio MAGA pokret. Predsednik to voli, bivše demokrate koje je preokrenuo. Zato on toliko voli Ilona Maska - rekao je neimenovani izvor za američku TV.

Džon Polson, milijarder i megadonor hedž-fondova, takođe se razmatra za ovu poziciju, kao i Džej Klejton, bivši predsednik Komisije za hartije od vrednosti.

Poziciju državnog tužioca mogao bi da zauzme Ken Pakston, državni tužilac Teksasa koji je, kao i Tramp, optužen i opozvan, zatim Met Vitaker, koji je služio kao vršilac dužnosti nakon što je Tramp otpustio tadašnjeg državnog tužioca Džefa Sešnsa, senator Majk Li iz Jute, te bivši direktor Nacionalne obaveštajne službe Džon Retklif. Ova funkcija biće od posebne važnosti ukoliko Tramp bude rešio da se na sudu obračuna sa političkim protivnicima.

Obustavljaju se krivični postupci AMERIČKI tužioci će zatvoriti svoje krivične slučajeve protiv Donalda Trampa pre nego što on stupi na dužnost, izvestio je britanski "Gardijan", pozivajući se na neimenovane izvore. Budući da postupci protiv Trampa najverovatnije neće biti završeni pre inauguracije, kada se bivši predsednik vrati u Belu kuću, kancelariji specijalnog tužioca biće zabranjeno da sprovodi dalje krivične radnje. Ministarstvo pravde sada ispituje kako da okonča slučajeve protiv novog-starog predsednika koji su u različitim fazama. Protiv Trampa su optužnice za falsifikovanje poslovnih dokumenata, gde je proglašen krivim, zatim za pokušaj poništavanja izbornih rezultata 2020. godine, te za zadržavanje poverljivih papira nakon što je napustio Belu kuću.